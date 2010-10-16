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العراق يسجل 1077 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 2033737 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 25 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22738، كما تم تسجيل 3007 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1964673 حالة.

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العراق يسجل 1077 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 2033737 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 25 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22738، كما تم تسجيل 3007 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1964673 حالة.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
05:30 PM

العراق يسجل 1077 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 2033737 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 25 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22738، كما تم تسجيل 3007 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1964673 حالة.

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