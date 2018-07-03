النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

انحرفت مركبتهم واعتلت حاجز جسر معلق بأبها.. هكذا أنقذت عناية الله هذه العائلة

فيما باشر الحادثَ الهلالُ الأحمر والدفاع المدني والمرور وجرى تحويل حركة السير

نجت عائلة من الموت، بعد أن انحرفت مركبتهم إثر حادث مروري بأبها؛ لتعتلي حاجز أحد الجسور المعلقة، وحالت إرادة الله دون سقوطها من أعلاه؛ حيث تَسَبّب الحادث في إغلاق الجسر وتحويل مسار المركبات إلى مسار آخر.

وباشرت فِرَق الهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور الموقع، وتعاملت مع الوضع، وتعامل المسعفون مع إحدى الحالات في الموقع؛ وذلك في الوقت الذي جرى فيه نقل عدد من الحالات قبل وصول فِرَق الإسعاف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انحرفت مركبتهم واعتلت حاجز جسر معلق بأبها.. هكذا أنقذت عناية الله هذه العائلة
سبق

نجت عائلة من الموت، بعد أن انحرفت مركبتهم إثر حادث مروري بأبها؛ لتعتلي حاجز أحد الجسور المعلقة، وحالت إرادة الله دون سقوطها من أعلاه؛ حيث تَسَبّب الحادث في إغلاق الجسر وتحويل مسار المركبات إلى مسار آخر.

وباشرت فِرَق الهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور الموقع، وتعاملت مع الوضع، وتعامل المسعفون مع إحدى الحالات في الموقع؛ وذلك في الوقت الذي جرى فيه نقل عدد من الحالات قبل وصول فِرَق الإسعاف.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:47 AM
اخر تعديل
03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
02:50 PM

انحرفت مركبتهم واعتلت حاجز جسر معلق بأبها.. هكذا أنقذت عناية الله هذه العائلة

فيما باشر الحادثَ الهلالُ الأحمر والدفاع المدني والمرور وجرى تحويل حركة السير

A A A
محمد طيران - أبها
19
32,952

نجت عائلة من الموت، بعد أن انحرفت مركبتهم إثر حادث مروري بأبها؛ لتعتلي حاجز أحد الجسور المعلقة، وحالت إرادة الله دون سقوطها من أعلاه؛ حيث تَسَبّب الحادث في إغلاق الجسر وتحويل مسار المركبات إلى مسار آخر.

وباشرت فِرَق الهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور الموقع، وتعاملت مع الوضع، وتعامل المسعفون مع إحدى الحالات في الموقع؛ وذلك في الوقت الذي جرى فيه نقل عدد من الحالات قبل وصول فِرَق الإسعاف.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,603
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,051
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,101
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,398

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة