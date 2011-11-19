لوحات خلابة جواً ترسمها أمطار أم الجماجم .. بحيرات تتشكّل في كثبان نجد

تكوّنت في نسق طبيعي جذب انتباه الأهالي ودفعتهم إلى مشاهدتها عن قرب

رصدت عدسة المصوّر السعودي ثامر الثميري؛ لوحة إبداعية لعددٍ من البحيرات التي شكّلتها مياه الأمطار وسط الكثبان الرملية بنجد، التي تبعد كيلو مترين اثنين عن مركز أم الجماجم؛ التابع لمحافظة المجمعة، وعن المحافظة مائة وعشرين كيلو متراً.

وتشكّلت تلك البحيرات في نسقٍ طبيعي جذب انتباه الأهالي للتنزه؛ ما دفعهم إلى مشاهدتها عن قرب، بعد أن شهدت المنطقة أمطاراً غزيرة خلال الأيام الماضية.

المصوّر "الثميري"؛ خصَّ قرّاء "سبق"، ببعضٍ من تلك الصور الجوية التي نالت قبولاً واسعاً وإعجاباً كبيراً من المواطنين.