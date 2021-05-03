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"طاشكندي" توجهم.. صقور المستقبل الأبيض يحققون لقب كأس الأبطال الدولية

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، توج فريق المستقبل «الأبيض» بلقب النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية، التي نظّمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة خلال الفترة من 20 أبريل حتى الثاني من شهر مايو الجاري.

وسلم هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث، الميداليات الذهبية لمدرب وكابتن صقور المستقبل «الأبيض»؛ فيما سلم كأس البطولة موفق السنيد مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية «محمد الرشيدي» من فريق صقور المستقبل الأبيض.. سلمها عبدالعزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وسلّم نزيه النصر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم جائزة هداف البطولة للاعب فريق صقور المستقبل الأخضر «عمر داخل».

وكان فريق المستقبل الأبيض، قد بدأ بالتسجيل عن طريق أسامة مبارك في الدقيقة 51، وعادَلَ للصقور «الأخضر» عمر داخل في الدقيقة 73، قبل أن تتجه المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت لصقور المستقبل الأبيض 8- 7.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"طاشكندي" توجهم.. صقور المستقبل الأبيض يحققون لقب كأس الأبطال الدولية
سبق

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، توج فريق المستقبل «الأبيض» بلقب النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية، التي نظّمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة خلال الفترة من 20 أبريل حتى الثاني من شهر مايو الجاري.

وسلم هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث، الميداليات الذهبية لمدرب وكابتن صقور المستقبل «الأبيض»؛ فيما سلم كأس البطولة موفق السنيد مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية «محمد الرشيدي» من فريق صقور المستقبل الأبيض.. سلمها عبدالعزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وسلّم نزيه النصر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم جائزة هداف البطولة للاعب فريق صقور المستقبل الأخضر «عمر داخل».

وكان فريق المستقبل الأبيض، قد بدأ بالتسجيل عن طريق أسامة مبارك في الدقيقة 51، وعادَلَ للصقور «الأخضر» عمر داخل في الدقيقة 73، قبل أن تتجه المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت لصقور المستقبل الأبيض 8- 7.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
07:40 PM

"طاشكندي" توجهم.. صقور المستقبل الأبيض يحققون لقب كأس الأبطال الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، توج فريق المستقبل «الأبيض» بلقب النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية، التي نظّمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة خلال الفترة من 20 أبريل حتى الثاني من شهر مايو الجاري.

وسلم هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث، الميداليات الذهبية لمدرب وكابتن صقور المستقبل «الأبيض»؛ فيما سلم كأس البطولة موفق السنيد مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية «محمد الرشيدي» من فريق صقور المستقبل الأبيض.. سلمها عبدالعزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وسلّم نزيه النصر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم جائزة هداف البطولة للاعب فريق صقور المستقبل الأخضر «عمر داخل».

وكان فريق المستقبل الأبيض، قد بدأ بالتسجيل عن طريق أسامة مبارك في الدقيقة 51، وعادَلَ للصقور «الأخضر» عمر داخل في الدقيقة 73، قبل أن تتجه المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت لصقور المستقبل الأبيض 8- 7.

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