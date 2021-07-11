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"التجارة" تعلن استدعاء 10412 مركبة جينيسيس "G80 / G70"

لخلل في وحدة مانع الانزلاق ABS قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاءها 9712 مركبة من نوع جينيسيس "G80 موديل 2013 حتى 2019، و700 مركبة G70 من موديل 2018 إلى 2020 لخلل في وحدة مانع الانزلاق؛ قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.

ودعت الوزارة على حسابها الرسمي على تويتر، أصحاب المركبات، للتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"التجارة" تعلن استدعاء 10412 مركبة جينيسيس "G80 / G70"
سبق

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاءها 9712 مركبة من نوع جينيسيس "G80 موديل 2013 حتى 2019، و700 مركبة G70 من موديل 2018 إلى 2020 لخلل في وحدة مانع الانزلاق؛ قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.

ودعت الوزارة على حسابها الرسمي على تويتر، أصحاب المركبات، للتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
12:01 PM

"التجارة" تعلن استدعاء 10412 مركبة جينيسيس "G80 / G70"

لخلل في وحدة مانع الانزلاق ABS قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاءها 9712 مركبة من نوع جينيسيس "G80 موديل 2013 حتى 2019، و700 مركبة G70 من موديل 2018 إلى 2020 لخلل في وحدة مانع الانزلاق؛ قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.

ودعت الوزارة على حسابها الرسمي على تويتر، أصحاب المركبات، للتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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