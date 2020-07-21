النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ماذا تعرف عن "التويجري" مرشح السعودية لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية؟

قدَّم مرشح السعودية لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، بيان ترشحه إلى المجلس العمومي للمنظمة يوم الجمعة الماضي؛ ليدخل بذلك المنافسة على شغل المنصب إلى جانب سبعة مرشحين آخرين، من كل من: مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية. وستجري التصفية بين المرشحين ابتداء من 8 سبتمبر المقبل وفق آلية توافُق قد تستغرق شهرين.

وكان التويجري قد عقد في جنيف عددًا من الاجتماعات مع مسؤولي منظمة التجارة، واجتمع بالمدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو، والمجموعة العربية في المنظمة المكونة من سفراء الدول العربية، ومجموعة دول المادة الـ12 المكونة من 38 عضوًا، وكذلك مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبية التي تضم 33 عضوًا.

يأتي ذلك إثر إعلان المملكة العربية السعودية ترشيح المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري مرشحًا لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وشغل الدكتور التويجري منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من 2017 إلى 2020. كما تولى منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في دول عدة.

وسبق أن شغل الدكتور التويجري منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وشغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن 2010 إلى 2014 شغل التويجري منصب الرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثم الرئيس التنفيذي لشركة JP Morgan في السعودية من 2007 إلى 2010.

وظهر التويجري في قائمة فوربس الشرق الأوسط Global Meets Local لعامَي 2014 و2015 ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين الإقليميين للشركات العالمية.

و"التويجري" حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف.

وشارك التويجري في اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، وقدم رؤيته وبرنامجه أمام مندوبي الدول الأعضاء، وأجاب عن أسئلتهم يوم الجمعة الماضي، مع بقية المرشحين السبعة.

وأكد "التويجري" في مؤتمر صحفي، عُقد في مقر المنظمة، أن "منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، وأن الإصلاح ليس خيارًا؛ بل ضروريًّا جدًّا أكثر من أي وقت سبق". مشيرًا إلى أن العالم يمرّ بتغيرات كبيرة، أثرت في انسياب التجارة العالمية.

كما أكد الوزير السعودي السابق في لقاء افتراضي مع وسائل الإعلام أن السعودية شريك تجارى متوازن مع جميع دول العالم، وسارعت إلى تطبيق الاشتراطات المطلوبة من منظمة التجارة العالمية. موضحًا أن توقيت رئاسة المنظمة حساس للغاية؛ فلا بد أن تكون المنظمة جاهزة لتحديات القرن الـ21 والتجارة الإلكترونية؛ إذ تحتاج لكثير من الإصلاحات، خاصة أن لديها منظومة معقدة، تحتاج إلى استخدام الأدوات الممكنة للاستفادة في إصلاحات حقيقية للمنظمة.

ويتطلع "التويجري" إلى قيادة المنظمة، وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء، وأن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات، وتفعيل مسارات المفاوضات، مع الاعتماد على آلية للحوكمة، ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة.

وأشار المستشار السعودي إلى أن "رؤية السعودية 2030 لديها عمقان يمسان المنظمة العالمية للتجارة، هما العمق العربي، والعمق الثاني أن السعودية حلقة وصل بين القارات الثلاث".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ماذا تعرف عن "التويجري" مرشح السعودية لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية؟
سبق

قدَّم مرشح السعودية لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، بيان ترشحه إلى المجلس العمومي للمنظمة يوم الجمعة الماضي؛ ليدخل بذلك المنافسة على شغل المنصب إلى جانب سبعة مرشحين آخرين، من كل من: مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية. وستجري التصفية بين المرشحين ابتداء من 8 سبتمبر المقبل وفق آلية توافُق قد تستغرق شهرين.

وكان التويجري قد عقد في جنيف عددًا من الاجتماعات مع مسؤولي منظمة التجارة، واجتمع بالمدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو، والمجموعة العربية في المنظمة المكونة من سفراء الدول العربية، ومجموعة دول المادة الـ12 المكونة من 38 عضوًا، وكذلك مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبية التي تضم 33 عضوًا.

يأتي ذلك إثر إعلان المملكة العربية السعودية ترشيح المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري مرشحًا لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وشغل الدكتور التويجري منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من 2017 إلى 2020. كما تولى منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في دول عدة.

وسبق أن شغل الدكتور التويجري منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وشغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن 2010 إلى 2014 شغل التويجري منصب الرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثم الرئيس التنفيذي لشركة JP Morgan في السعودية من 2007 إلى 2010.

وظهر التويجري في قائمة فوربس الشرق الأوسط Global Meets Local لعامَي 2014 و2015 ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين الإقليميين للشركات العالمية.

و"التويجري" حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف.

وشارك التويجري في اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، وقدم رؤيته وبرنامجه أمام مندوبي الدول الأعضاء، وأجاب عن أسئلتهم يوم الجمعة الماضي، مع بقية المرشحين السبعة.

وأكد "التويجري" في مؤتمر صحفي، عُقد في مقر المنظمة، أن "منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، وأن الإصلاح ليس خيارًا؛ بل ضروريًّا جدًّا أكثر من أي وقت سبق". مشيرًا إلى أن العالم يمرّ بتغيرات كبيرة، أثرت في انسياب التجارة العالمية.

كما أكد الوزير السعودي السابق في لقاء افتراضي مع وسائل الإعلام أن السعودية شريك تجارى متوازن مع جميع دول العالم، وسارعت إلى تطبيق الاشتراطات المطلوبة من منظمة التجارة العالمية. موضحًا أن توقيت رئاسة المنظمة حساس للغاية؛ فلا بد أن تكون المنظمة جاهزة لتحديات القرن الـ21 والتجارة الإلكترونية؛ إذ تحتاج لكثير من الإصلاحات، خاصة أن لديها منظومة معقدة، تحتاج إلى استخدام الأدوات الممكنة للاستفادة في إصلاحات حقيقية للمنظمة.

ويتطلع "التويجري" إلى قيادة المنظمة، وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء، وأن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات، وتفعيل مسارات المفاوضات، مع الاعتماد على آلية للحوكمة، ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة.

وأشار المستشار السعودي إلى أن "رؤية السعودية 2030 لديها عمقان يمسان المنظمة العالمية للتجارة، هما العمق العربي، والعمق الثاني أن السعودية حلقة وصل بين القارات الثلاث".

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
10:40 PM

ماذا تعرف عن "التويجري" مرشح السعودية لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,469

قدَّم مرشح السعودية لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، بيان ترشحه إلى المجلس العمومي للمنظمة يوم الجمعة الماضي؛ ليدخل بذلك المنافسة على شغل المنصب إلى جانب سبعة مرشحين آخرين، من كل من: مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية. وستجري التصفية بين المرشحين ابتداء من 8 سبتمبر المقبل وفق آلية توافُق قد تستغرق شهرين.

وكان التويجري قد عقد في جنيف عددًا من الاجتماعات مع مسؤولي منظمة التجارة، واجتمع بالمدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو، والمجموعة العربية في المنظمة المكونة من سفراء الدول العربية، ومجموعة دول المادة الـ12 المكونة من 38 عضوًا، وكذلك مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبية التي تضم 33 عضوًا.

يأتي ذلك إثر إعلان المملكة العربية السعودية ترشيح المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري مرشحًا لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وشغل الدكتور التويجري منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من 2017 إلى 2020. كما تولى منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في دول عدة.

وسبق أن شغل الدكتور التويجري منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وشغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن 2010 إلى 2014 شغل التويجري منصب الرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثم الرئيس التنفيذي لشركة JP Morgan في السعودية من 2007 إلى 2010.

وظهر التويجري في قائمة فوربس الشرق الأوسط Global Meets Local لعامَي 2014 و2015 ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين الإقليميين للشركات العالمية.

و"التويجري" حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف.

وشارك التويجري في اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، وقدم رؤيته وبرنامجه أمام مندوبي الدول الأعضاء، وأجاب عن أسئلتهم يوم الجمعة الماضي، مع بقية المرشحين السبعة.

وأكد "التويجري" في مؤتمر صحفي، عُقد في مقر المنظمة، أن "منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، وأن الإصلاح ليس خيارًا؛ بل ضروريًّا جدًّا أكثر من أي وقت سبق". مشيرًا إلى أن العالم يمرّ بتغيرات كبيرة، أثرت في انسياب التجارة العالمية.

كما أكد الوزير السعودي السابق في لقاء افتراضي مع وسائل الإعلام أن السعودية شريك تجارى متوازن مع جميع دول العالم، وسارعت إلى تطبيق الاشتراطات المطلوبة من منظمة التجارة العالمية. موضحًا أن توقيت رئاسة المنظمة حساس للغاية؛ فلا بد أن تكون المنظمة جاهزة لتحديات القرن الـ21 والتجارة الإلكترونية؛ إذ تحتاج لكثير من الإصلاحات، خاصة أن لديها منظومة معقدة، تحتاج إلى استخدام الأدوات الممكنة للاستفادة في إصلاحات حقيقية للمنظمة.

ويتطلع "التويجري" إلى قيادة المنظمة، وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء، وأن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات، وتفعيل مسارات المفاوضات، مع الاعتماد على آلية للحوكمة، ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة.

وأشار المستشار السعودي إلى أن "رؤية السعودية 2030 لديها عمقان يمسان المنظمة العالمية للتجارة، هما العمق العربي، والعمق الثاني أن السعودية حلقة وصل بين القارات الثلاث".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,946
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,462
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,067
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,200

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة