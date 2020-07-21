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باستدعاء السفير.. سيئول تحتج على تهديد طهران عقب تجميد أصولها

المسؤول الكوري الجنوبي اعتبر أن "التصريحات الإيرانية غير لائقة"

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، السفير الإيراني في سيئول؛ للاحتجاج على التهديد الإيراني باتخاذ خطوات قانونية ضد سيئول لقيامها بتجميد أصول البلاد التزاماً بالعقوبات الأمريكية.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن المدير العام المسؤول عن شؤون إفريقيا والشرق الأوسط، كوه كيونغ-سوك، أعرب عن أسفه للسفير الإيراني سعيد بادامشي شابيستاري، بعد تصريح الخارجية الإيرانية، بأنه من الممكن رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية، إلا إذا تم رفع التجميد عن الأصول المعنية.

واعتبر المسؤول الكوري الجنوبي، أن "التصريحات الإيرانية غير لائقة".

وتم تجميد أصول إيرانية في بنكين كوريين من المعروف أن قيمتها الإجمالية تبلغ 7 مليارات دولار اعتبارا من سبتمبر الماضي، حيث انتهت صلاحية الإعفاء الأمريكي على واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني.

وفي ظل التحديات الاقتصادية، التي تواجه إيران في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها وتداعيات فيروس كورونا، تكثف إيران دعواتها لكوريا الجنوبية لرفع قرار التجميد عن أصولها في البنوك الكورية.

ووفق "روسيا اليوم" تدفع سيئول في الشهور الأخيرة لاستئناف تجارة السلع الإنسانية بما يشمل الأدوية والمعدات الطبية لمساعدة إيران في كفاحها ضد وباء كورونا والحفاظ على الشراكة التجارية معها.

وأرسلت كوريا الجنوبية في مايو الماضي أدوية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي استخدمت في علاج مرض وراثي، فيما تعد أولى صادرات البلاد الإنسانية لإيران منذ العام الماضي.

وزارة الخارجية كوريا الجنوبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باستدعاء السفير.. سيئول تحتج على تهديد طهران عقب تجميد أصولها
سبق

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، السفير الإيراني في سيئول؛ للاحتجاج على التهديد الإيراني باتخاذ خطوات قانونية ضد سيئول لقيامها بتجميد أصول البلاد التزاماً بالعقوبات الأمريكية.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن المدير العام المسؤول عن شؤون إفريقيا والشرق الأوسط، كوه كيونغ-سوك، أعرب عن أسفه للسفير الإيراني سعيد بادامشي شابيستاري، بعد تصريح الخارجية الإيرانية، بأنه من الممكن رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية، إلا إذا تم رفع التجميد عن الأصول المعنية.

واعتبر المسؤول الكوري الجنوبي، أن "التصريحات الإيرانية غير لائقة".

وتم تجميد أصول إيرانية في بنكين كوريين من المعروف أن قيمتها الإجمالية تبلغ 7 مليارات دولار اعتبارا من سبتمبر الماضي، حيث انتهت صلاحية الإعفاء الأمريكي على واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني.

وفي ظل التحديات الاقتصادية، التي تواجه إيران في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها وتداعيات فيروس كورونا، تكثف إيران دعواتها لكوريا الجنوبية لرفع قرار التجميد عن أصولها في البنوك الكورية.

ووفق "روسيا اليوم" تدفع سيئول في الشهور الأخيرة لاستئناف تجارة السلع الإنسانية بما يشمل الأدوية والمعدات الطبية لمساعدة إيران في كفاحها ضد وباء كورونا والحفاظ على الشراكة التجارية معها.

وأرسلت كوريا الجنوبية في مايو الماضي أدوية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي استخدمت في علاج مرض وراثي، فيما تعد أولى صادرات البلاد الإنسانية لإيران منذ العام الماضي.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
01:26 PM

باستدعاء السفير.. سيئول تحتج على تهديد طهران عقب تجميد أصولها

المسؤول الكوري الجنوبي اعتبر أن "التصريحات الإيرانية غير لائقة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، السفير الإيراني في سيئول؛ للاحتجاج على التهديد الإيراني باتخاذ خطوات قانونية ضد سيئول لقيامها بتجميد أصول البلاد التزاماً بالعقوبات الأمريكية.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن المدير العام المسؤول عن شؤون إفريقيا والشرق الأوسط، كوه كيونغ-سوك، أعرب عن أسفه للسفير الإيراني سعيد بادامشي شابيستاري، بعد تصريح الخارجية الإيرانية، بأنه من الممكن رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية، إلا إذا تم رفع التجميد عن الأصول المعنية.

واعتبر المسؤول الكوري الجنوبي، أن "التصريحات الإيرانية غير لائقة".

وتم تجميد أصول إيرانية في بنكين كوريين من المعروف أن قيمتها الإجمالية تبلغ 7 مليارات دولار اعتبارا من سبتمبر الماضي، حيث انتهت صلاحية الإعفاء الأمريكي على واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني.

وفي ظل التحديات الاقتصادية، التي تواجه إيران في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها وتداعيات فيروس كورونا، تكثف إيران دعواتها لكوريا الجنوبية لرفع قرار التجميد عن أصولها في البنوك الكورية.

ووفق "روسيا اليوم" تدفع سيئول في الشهور الأخيرة لاستئناف تجارة السلع الإنسانية بما يشمل الأدوية والمعدات الطبية لمساعدة إيران في كفاحها ضد وباء كورونا والحفاظ على الشراكة التجارية معها.

وأرسلت كوريا الجنوبية في مايو الماضي أدوية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي استخدمت في علاج مرض وراثي، فيما تعد أولى صادرات البلاد الإنسانية لإيران منذ العام الماضي.

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