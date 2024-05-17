كوريا الجنوبية تسجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بينها 6 حالات انتقال محلية و7 وافدة من الخارج

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الأحد، من بينها 6 حالات انتقال محلية للعدوى و7 حالات وافدة من الخارج.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفاً و 50 شخصاً، وفقا لسلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية.

ولم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة أمس؛ ليستقر عدد الوفيات عند 262 حالة.