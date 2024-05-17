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كوريا الجنوبية تسجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بينها 6 حالات انتقال محلية و7 وافدة من الخارج

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الأحد، من بينها 6 حالات انتقال محلية للعدوى و7 حالات وافدة من الخارج.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفاً و 50 شخصاً، وفقا لسلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية.

ولم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة أمس؛ ليستقر عدد الوفيات عند 262 حالة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الأحد، من بينها 6 حالات انتقال محلية للعدوى و7 حالات وافدة من الخارج.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفاً و 50 شخصاً، وفقا لسلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية.

ولم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة أمس؛ ليستقر عدد الوفيات عند 262 حالة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:30 AM

كوريا الجنوبية تسجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بينها 6 حالات انتقال محلية و7 وافدة من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الأحد، من بينها 6 حالات انتقال محلية للعدوى و7 حالات وافدة من الخارج.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفاً و 50 شخصاً، وفقا لسلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية.

ولم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة أمس؛ ليستقر عدد الوفيات عند 262 حالة.

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