كوريا الجنوبية تسجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بينها 6 حالات انتقال محلية و7 وافدة من الخارج
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الأحد، من بينها 6 حالات انتقال محلية للعدوى و7 حالات وافدة من الخارج.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفاً و 50 شخصاً، وفقا لسلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية.
ولم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة أمس؛ ليستقر عدد الوفيات عند 262 حالة.
كوريا الجنوبية
فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية تسجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-17
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الأحد، من بينها 6 حالات انتقال محلية للعدوى و7 حالات وافدة من الخارج.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفاً و 50 شخصاً، وفقا لسلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية.
ولم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة أمس؛ ليستقر عدد الوفيات عند 262 حالة.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:30 AM
كوريا الجنوبية تسجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بينها 6 حالات انتقال محلية و7 وافدة من الخارج
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الأحد، من بينها 6 حالات انتقال محلية للعدوى و7 حالات وافدة من الخارج.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفاً و 50 شخصاً، وفقا لسلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية.
ولم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة أمس؛ ليستقر عدد الوفيات عند 262 حالة.