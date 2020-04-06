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"فيفا" يطالب الأندية بالتوصل لاتفاقية "خفض الرواتب"

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين من الأندية واللاعبين التوصل إلى اتفاقات بشأن خفض الرواتب؛ وذلك في ظل توقُّف منافسات اللعبة بسبب فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، أوصى الفيفا بتمديد عقود اللاعبين التي تنتهي عادة في 30 يونيو حتى نهاية الموسم الكروي بعد التمكن من استئنافه، وذلك بحسب مجموعة توجيهات أعدها بالاتفاق مع الاتحادات القارية، وتشمل تأجيل فتح باب الانتقالات الصيفية طالما لم ينتهِ موسم 2019-2020.

وأكد الاتحاد الدولي رغبته في إظهار "مرونة" في ظل الأزمة الراهنة التي تصيب كرة القدم العالمية، والغالبية العظمى من المنافسات الرياضية، التي دفعت إلى تعليق مختلف النشاطات، وتأجيل أو إلغاء مواعيد كبيرة، كانت مقررة في صيف العام الحالي، ولاسيما أولمبياد طوكيو 2020، ونهائيات كأس أوروبا، وبطولة كوبا - أمريكا لكرة القدم، إلى صيف العام المقبل.

وكان (الفيفا) قد شكَّل منذ 18 مارس الماضي مجموعة عمل لدراسة تبعات أزمة فيروس كورونا على كرة القدم العالمية، التي رأى رئيسه السويسري جاني انفانتينو أنها قد تؤدي إلى إعادة هيكلة اللعبة بالكامل.

وبشأن فترة الانتقالات أوضح الاتحاد أنه "من الضروري تعديل الموقف التنظيمي المعتاد ليأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة. لذلك، سيظهر الفيفا مرونة، ويفسح المجال أمام نقل فترة الانتقالات المذكورة؛ لتصادف بين نهاية الموسم القديم وبداية الموسم الجديد".

فيفا خفض الرواتب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"فيفا" يطالب الأندية بالتوصل لاتفاقية "خفض الرواتب"
سبق

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين من الأندية واللاعبين التوصل إلى اتفاقات بشأن خفض الرواتب؛ وذلك في ظل توقُّف منافسات اللعبة بسبب فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، أوصى الفيفا بتمديد عقود اللاعبين التي تنتهي عادة في 30 يونيو حتى نهاية الموسم الكروي بعد التمكن من استئنافه، وذلك بحسب مجموعة توجيهات أعدها بالاتفاق مع الاتحادات القارية، وتشمل تأجيل فتح باب الانتقالات الصيفية طالما لم ينتهِ موسم 2019-2020.

وأكد الاتحاد الدولي رغبته في إظهار "مرونة" في ظل الأزمة الراهنة التي تصيب كرة القدم العالمية، والغالبية العظمى من المنافسات الرياضية، التي دفعت إلى تعليق مختلف النشاطات، وتأجيل أو إلغاء مواعيد كبيرة، كانت مقررة في صيف العام الحالي، ولاسيما أولمبياد طوكيو 2020، ونهائيات كأس أوروبا، وبطولة كوبا - أمريكا لكرة القدم، إلى صيف العام المقبل.

وكان (الفيفا) قد شكَّل منذ 18 مارس الماضي مجموعة عمل لدراسة تبعات أزمة فيروس كورونا على كرة القدم العالمية، التي رأى رئيسه السويسري جاني انفانتينو أنها قد تؤدي إلى إعادة هيكلة اللعبة بالكامل.

وبشأن فترة الانتقالات أوضح الاتحاد أنه "من الضروري تعديل الموقف التنظيمي المعتاد ليأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة. لذلك، سيظهر الفيفا مرونة، ويفسح المجال أمام نقل فترة الانتقالات المذكورة؛ لتصادف بين نهاية الموسم القديم وبداية الموسم الجديد".

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
09:18 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
10:25 PM

"فيفا" يطالب الأندية بالتوصل لاتفاقية "خفض الرواتب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين من الأندية واللاعبين التوصل إلى اتفاقات بشأن خفض الرواتب؛ وذلك في ظل توقُّف منافسات اللعبة بسبب فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، أوصى الفيفا بتمديد عقود اللاعبين التي تنتهي عادة في 30 يونيو حتى نهاية الموسم الكروي بعد التمكن من استئنافه، وذلك بحسب مجموعة توجيهات أعدها بالاتفاق مع الاتحادات القارية، وتشمل تأجيل فتح باب الانتقالات الصيفية طالما لم ينتهِ موسم 2019-2020.

وأكد الاتحاد الدولي رغبته في إظهار "مرونة" في ظل الأزمة الراهنة التي تصيب كرة القدم العالمية، والغالبية العظمى من المنافسات الرياضية، التي دفعت إلى تعليق مختلف النشاطات، وتأجيل أو إلغاء مواعيد كبيرة، كانت مقررة في صيف العام الحالي، ولاسيما أولمبياد طوكيو 2020، ونهائيات كأس أوروبا، وبطولة كوبا - أمريكا لكرة القدم، إلى صيف العام المقبل.

وكان (الفيفا) قد شكَّل منذ 18 مارس الماضي مجموعة عمل لدراسة تبعات أزمة فيروس كورونا على كرة القدم العالمية، التي رأى رئيسه السويسري جاني انفانتينو أنها قد تؤدي إلى إعادة هيكلة اللعبة بالكامل.

وبشأن فترة الانتقالات أوضح الاتحاد أنه "من الضروري تعديل الموقف التنظيمي المعتاد ليأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة. لذلك، سيظهر الفيفا مرونة، ويفسح المجال أمام نقل فترة الانتقالات المذكورة؛ لتصادف بين نهاية الموسم القديم وبداية الموسم الجديد".

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