"العمرو" لـ"سبق": قريباً.. الإعلان عن عقوبات وقوانين ضد متهوري السيول والأمطار

كشف عن لجنة تعمل حالياً لمعاقبة معرضي أنفسهم للخطر أثناء جريانها

كشف مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، لـ"سبق"، عن تكوين لجنة تعمل حالياً بشأن معاقبة متهوري ومغامرات السيول، وقريباً سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل التي ستصدر بحق المتهورين من الشباب وغيرهم من الذين يقومون بمغامرات وتصرفات خطيرة ويعرضون أنفسهم ومن معهم للخطر أثناء جريان السيول والأمطار.

وقال الفريق "العمرو": "إن خدمة المواطنين والمقيمين على الأرض الطاهرة شرف لا يضاهيه شرف، ونحن نتواجد في مكة المكرمة في العام، وهذه فرصة لنشاهد جميع الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها الدفاع المدني، سواء في أعمال الإطفاء أو الإنقاذ، ونهتم بلياقة رجال الدفاع المدني من أجل تطوير أدائهم أثناء الحوادث والمخاطر، لا سمح الله".

واختتم الفريق "العمرو" قائلاً: "فالحقيقة اليوم سرني مشاهدة تنافس قوي من قبل رجال الدفاع المدني المشاركين من جميع مناطق المملكة في اختتام بطولة تحدي رجال الدفاع المدني في مكة المكرمة، وأظهرت البطولة قوة التحمل واللياقة البدنية العالية، وتنفيذ عدد من المهارات الفنية واللياقة البدنية لرجال الدفاع المدني لتأدية أعمالهم بكل قوة وتحمل، وركزنا خلال السنوات الأخيرة على أعمال الدفاع المدني بالدرجة الأولى، والحمد لله لدى رجالنا قدرات ومهارات فنية تمكنهم من أداء دورهم بكل إتقان".

جاء ذلك خلال رعاية مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، لاختتام بطولة تحدي رجال الدفـاع المدني أمس الخميس والمقامة بمنطقة مكة المكرمة، والتي شهدت تنافساً قوياً بين الفرق المشاركة من بداية التصفيات حتى نهايتها، وتميزاً ملحوظاً أظهـره المشاركون في قوة التحمل واللياقة البدنية العالية، وتنفيذ عدد من المهارات الفنية لرجل الدفاع المدني.