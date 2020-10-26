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خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1266 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

سجّلت كوريا الجنوبية 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء، وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 354 ألفاً و355.

كما أضافت البلاد 15 وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2788 وفاة.

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خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1266 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة
سبق

سجّلت كوريا الجنوبية 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء، وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 354 ألفاً و355.

كما أضافت البلاد 15 وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2788 وفاة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
08:22 AM

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1266 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجّلت كوريا الجنوبية 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء، وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 354 ألفاً و355.

كما أضافت البلاد 15 وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2788 وفاة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,766
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