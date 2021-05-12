النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1020 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 908 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة الفلسطينية: 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء

حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة ومشاهد الدمار

قالت الصحة الفلسطينية إن "43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؛ هم من الأطفال والنساء؛ جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين الآمنين والأحياء السكنية المكتظة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، أن "الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة؛ يضع أكثر من نصف سكان قطاع غزة من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر".

الصحة الفلسطينية ضحايا العدوان الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الصحة الفلسطينية: 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء
سبق

قالت الصحة الفلسطينية إن "43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؛ هم من الأطفال والنساء؛ جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين الآمنين والأحياء السكنية المكتظة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، أن "الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة؛ يضع أكثر من نصف سكان قطاع غزة من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر".

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
12:09 PM

الصحة الفلسطينية: 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء

حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة ومشاهد الدمار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,072

قالت الصحة الفلسطينية إن "43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؛ هم من الأطفال والنساء؛ جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين الآمنين والأحياء السكنية المكتظة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، أن "الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة؛ يضع أكثر من نصف سكان قطاع غزة من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,751
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,499
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,168
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,018

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة