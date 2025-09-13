الحج والعمرة: نعمل مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن

عمرو المداح: تكمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة في الوصول إلى تجربة آمنة ميسرة

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن الوزارة تعمل على زيادة شراكاتها الاستراتيجية لمواكبة التحول المؤسسي في قطاع الحج والعمرة، وتعزيز صناعة الضيافة السعودية التي تتوافق مع أفضل المقاييس العالمية.

وأضاف على هامش "الملتقى الافتراضي الأول لإثراء تجربة المعتمر: تعمل الوزارة مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، التي تمكّنهم من قضاء أسعد الأوقات طيلة فترة بقائهم وتجولهم في المملكة، وحتى وصولهم إلى بلادهم سالمين آمنين بإذن الله".

ومن جهته، قال عمرو المداح المشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة: تكمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة في الوصول إلى تجربة آمنة ميسرة لضيوف الرحمن بأعلى درجات الرضا؛ لتحقق رسالتها عبر التخطيط والإشراف على رحلة ضيوف الرحمن ووضع التشريعات المنظمة للقطاع.