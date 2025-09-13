النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحج والعمرة: نعمل مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن

عمرو المداح: تكمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة في الوصول إلى تجربة آمنة ميسرة

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن الوزارة تعمل على زيادة شراكاتها الاستراتيجية لمواكبة التحول المؤسسي في قطاع الحج والعمرة، وتعزيز صناعة الضيافة السعودية التي تتوافق مع أفضل المقاييس العالمية.

وأضاف على هامش "الملتقى الافتراضي الأول لإثراء تجربة المعتمر: تعمل الوزارة مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، التي تمكّنهم من قضاء أسعد الأوقات طيلة فترة بقائهم وتجولهم في المملكة، وحتى وصولهم إلى بلادهم سالمين آمنين بإذن الله".

ومن جهته، قال عمرو المداح المشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة: تكمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة في الوصول إلى تجربة آمنة ميسرة لضيوف الرحمن بأعلى درجات الرضا؛ لتحقق رسالتها عبر التخطيط والإشراف على رحلة ضيوف الرحمن ووضع التشريعات المنظمة للقطاع.

وزارة الحج والعمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحج والعمرة: نعمل مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن
سبق

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن الوزارة تعمل على زيادة شراكاتها الاستراتيجية لمواكبة التحول المؤسسي في قطاع الحج والعمرة، وتعزيز صناعة الضيافة السعودية التي تتوافق مع أفضل المقاييس العالمية.

وأضاف على هامش "الملتقى الافتراضي الأول لإثراء تجربة المعتمر: تعمل الوزارة مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، التي تمكّنهم من قضاء أسعد الأوقات طيلة فترة بقائهم وتجولهم في المملكة، وحتى وصولهم إلى بلادهم سالمين آمنين بإذن الله".

ومن جهته، قال عمرو المداح المشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة: تكمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة في الوصول إلى تجربة آمنة ميسرة لضيوف الرحمن بأعلى درجات الرضا؛ لتحقق رسالتها عبر التخطيط والإشراف على رحلة ضيوف الرحمن ووضع التشريعات المنظمة للقطاع.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
02:41 PM

الحج والعمرة: نعمل مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن

عمرو المداح: تكمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة في الوصول إلى تجربة آمنة ميسرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
365

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن الوزارة تعمل على زيادة شراكاتها الاستراتيجية لمواكبة التحول المؤسسي في قطاع الحج والعمرة، وتعزيز صناعة الضيافة السعودية التي تتوافق مع أفضل المقاييس العالمية.

وأضاف على هامش "الملتقى الافتراضي الأول لإثراء تجربة المعتمر: تعمل الوزارة مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، التي تمكّنهم من قضاء أسعد الأوقات طيلة فترة بقائهم وتجولهم في المملكة، وحتى وصولهم إلى بلادهم سالمين آمنين بإذن الله".

ومن جهته، قال عمرو المداح المشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة: تكمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة في الوصول إلى تجربة آمنة ميسرة لضيوف الرحمن بأعلى درجات الرضا؛ لتحقق رسالتها عبر التخطيط والإشراف على رحلة ضيوف الرحمن ووضع التشريعات المنظمة للقطاع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,937
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,517

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة