"عيادة للبدانة عبر الاتصال المرئي".. جديد من "سعود الطبية" يرى النور قريباً

"العنزي": فكرة أتت في وقت نجح المركز في متابعة 72 مريضاً أسبوعياً هاتفياً

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز جراحة البدانة، عن نية استحداث عيادة الاتصال المرئي لتثقيف المرضى والاطمئنان على صحتهم، وخاصة مع المرضى سكان خارج مدينة الرياض.

وأوضح مدير المركز الدكتور إبراهيم العنزي، أن الفكرة أتت في الوقت الذي نجح المركز في متابعة 72 مريضاً أسبوعياً عبر الاتصال الهاتفي في ظل الظروف الراهنة لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار "العنزي"؛ إلى أن المتابعات الهاتفية شملت الاطمئنان على المرضى واتخاذ الإجراء الطبي المناسب وتحديد مواعيد الزيارة ؛ إذا دعت الحاجة وصرف الأدوية واتباع آلية تسليم الدواء للمريض في منزله، وكتابة الملاحظات في ملف المريض دون الحاجة إلى حضور المريض.

ونوّه إلى أن هذ الإجراء يأتي امتداداً لجهود المدينة في مبادرة العيادة الافتراضية، وأقر المركز بالتعاون مع إدارة العيادات وشؤون المرضى، متابعة المرضى بوضع جدول يشمل حضور الأطباء للعيادات في أثناء توقيت العمل الرسمي وجدول المرضى وأرقام تواصلهم، ومنسقة وممرضة لخدمة المرضى في بيوتهم دون الحاجة إلى الحضور، ولضمان رد المريض واستفادته من المراجعة، فإنه يتم إجراء اتصال قبل الموعد بيوم لتأكيد التزامه بالمتابعة، حيث يبلغ عدد المرضى المتابعين 288 مريضاً شهرياً.

يُذكر أن مركز جراحات البدانة بمدينة الملك سعود الطبية حاصل على شهادات اعتراف واعتماد دولية، ويجري سنويًا قرابة 800 عملية، ويُعد مركزاً مرجعياً على مستوى المملكة، حيث يصنف في الفئة (أ) على مستوى وزارة الصحة.