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رغبة اللاعب تُعطل الهلال في التعاقد مع الكولومبي "كويلار"

كشفت تقارير صحفية أجنبية أن صفقة انضمام لاعب المحور الكولومبي جوستافو كويلار، محترف فلامنجو البرازيلي لنادي الهلال تشهد عدداً من الصعوبات مثل رغبة اللاعب نفسه في الاحتراف في أحد الدوريات الأوروببية إضافة لعروض من أندية أخرى لخطف اللاعب.

وكانت تقارير برازيللية قد كشفت عن تقدم الهلال بعرض لضم اللاعب نظير ما يفوق الـ 8 ملايين يورو، وكان الزعيم قد سبق له التقدم بعرض لضم اللاعب الموسم الماضي لكن النادي البرازيلي رفض العرض.

ومن الأندية التي تسعى لضم اللاعب نادي بولونيا الإيطالي الذي قدّم نحو 8 ملايين يورو كما أن ناد ديبورتيفو كالي الكولومبي يسعى لضم اللاعب وأن مفاوضاته مع فلامنغو تسير على ما يرام.

يذكر أن إدارة الهلال تسعى بقوة للتعاقد مع لاعب محور أجنبي بديلاً للأسترالي ميلوس ديجينيك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رغبة اللاعب تُعطل الهلال في التعاقد مع الكولومبي "كويلار"
سبق

كشفت تقارير صحفية أجنبية أن صفقة انضمام لاعب المحور الكولومبي جوستافو كويلار، محترف فلامنجو البرازيلي لنادي الهلال تشهد عدداً من الصعوبات مثل رغبة اللاعب نفسه في الاحتراف في أحد الدوريات الأوروببية إضافة لعروض من أندية أخرى لخطف اللاعب.

وكانت تقارير برازيللية قد كشفت عن تقدم الهلال بعرض لضم اللاعب نظير ما يفوق الـ 8 ملايين يورو، وكان الزعيم قد سبق له التقدم بعرض لضم اللاعب الموسم الماضي لكن النادي البرازيلي رفض العرض.

ومن الأندية التي تسعى لضم اللاعب نادي بولونيا الإيطالي الذي قدّم نحو 8 ملايين يورو كما أن ناد ديبورتيفو كالي الكولومبي يسعى لضم اللاعب وأن مفاوضاته مع فلامنغو تسير على ما يرام.

يذكر أن إدارة الهلال تسعى بقوة للتعاقد مع لاعب محور أجنبي بديلاً للأسترالي ميلوس ديجينيك.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
12:49 AM

رغبة اللاعب تُعطل الهلال في التعاقد مع الكولومبي "كويلار"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية أجنبية أن صفقة انضمام لاعب المحور الكولومبي جوستافو كويلار، محترف فلامنجو البرازيلي لنادي الهلال تشهد عدداً من الصعوبات مثل رغبة اللاعب نفسه في الاحتراف في أحد الدوريات الأوروببية إضافة لعروض من أندية أخرى لخطف اللاعب.

وكانت تقارير برازيللية قد كشفت عن تقدم الهلال بعرض لضم اللاعب نظير ما يفوق الـ 8 ملايين يورو، وكان الزعيم قد سبق له التقدم بعرض لضم اللاعب الموسم الماضي لكن النادي البرازيلي رفض العرض.

ومن الأندية التي تسعى لضم اللاعب نادي بولونيا الإيطالي الذي قدّم نحو 8 ملايين يورو كما أن ناد ديبورتيفو كالي الكولومبي يسعى لضم اللاعب وأن مفاوضاته مع فلامنغو تسير على ما يرام.

يذكر أن إدارة الهلال تسعى بقوة للتعاقد مع لاعب محور أجنبي بديلاً للأسترالي ميلوس ديجينيك.

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