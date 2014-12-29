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خلال 2020.. ديوان المحاسبة ينفّذ 75 برنامجاً استفاد منها 3 آلاف موظف

شملت ستة برامج منها المراجعة الداخلية والمحاسبة الحكومية والرقابة على الأداء

نفّذ الديوان العام للمحاسبة، ممثلاً "بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء"، (75) برنامجاً تدريبياً ولقاءين مهنيين خلال عام 2020م؛ استهدفت (3000) موظف حكومي من الجهات المشمولة برقابته.

وأوضح المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي؛ أن برامج التدريب المقدمة شملت ستة برامج، وهي: المراجعة الداخلية، المحاسبة الحكومية، الرقابة على الأداء، الإدارة المالية، التدقيق المبني على المخاطر، المراجعة الآلية، وعدد من ورش العمل المتخصصة التي استفاد منها (1435) موظفاً من مختلف الجهات الحكومية.

وبيّن الدكتور الغامدي؛ أن المركز أقام أيضاً لقاءين مهنيين حول المراجعة الداخلية في ظل جائحة (كوفيد-19)، وتحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية في القطاع العام، استفاد منها (1597) مشاركاً من مختلف الجهات الحكومية، التي سلّطت الضوء على دور المراجعة الداخلية في تقديم الآليات والحلول الممكنة، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وكذلك التوعية بأهمية نشر ثقافة تحقيق كفاءة الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية في القطاع العام.

وأكد الغامدي؛ أن تقديم هذه البرامج واللقاءات يأتي تأكيداً لهوية الديوان العام للمحاسبة الجديدة التي أطلقها أخيراً، وتحقيقاً لخطته الإستراتيجية التي يتطلع من خلالها إلى تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل وتقديم قيمة مضافة للجهات المشمولة برقابته، مضيفاً إلى أن الديوان العام للمحاسبة ومن خلال المركز ماضٍ في تقديم مزيد من البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته ضمن خطته التدريبية لعام (2021م) الهادفة إلى تعزيز التعاون البناء، وتنمية قدرات الموظفين الحكوميين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للرفع من كفاءة أدائهم المحاسبي والمالي لتعزيز مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيده.

الديوان العام للمحاسبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال 2020.. ديوان المحاسبة ينفّذ 75 برنامجاً استفاد منها 3 آلاف موظف
سبق

نفّذ الديوان العام للمحاسبة، ممثلاً "بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء"، (75) برنامجاً تدريبياً ولقاءين مهنيين خلال عام 2020م؛ استهدفت (3000) موظف حكومي من الجهات المشمولة برقابته.

وأوضح المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي؛ أن برامج التدريب المقدمة شملت ستة برامج، وهي: المراجعة الداخلية، المحاسبة الحكومية، الرقابة على الأداء، الإدارة المالية، التدقيق المبني على المخاطر، المراجعة الآلية، وعدد من ورش العمل المتخصصة التي استفاد منها (1435) موظفاً من مختلف الجهات الحكومية.

وبيّن الدكتور الغامدي؛ أن المركز أقام أيضاً لقاءين مهنيين حول المراجعة الداخلية في ظل جائحة (كوفيد-19)، وتحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية في القطاع العام، استفاد منها (1597) مشاركاً من مختلف الجهات الحكومية، التي سلّطت الضوء على دور المراجعة الداخلية في تقديم الآليات والحلول الممكنة، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وكذلك التوعية بأهمية نشر ثقافة تحقيق كفاءة الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية في القطاع العام.

وأكد الغامدي؛ أن تقديم هذه البرامج واللقاءات يأتي تأكيداً لهوية الديوان العام للمحاسبة الجديدة التي أطلقها أخيراً، وتحقيقاً لخطته الإستراتيجية التي يتطلع من خلالها إلى تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل وتقديم قيمة مضافة للجهات المشمولة برقابته، مضيفاً إلى أن الديوان العام للمحاسبة ومن خلال المركز ماضٍ في تقديم مزيد من البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته ضمن خطته التدريبية لعام (2021م) الهادفة إلى تعزيز التعاون البناء، وتنمية قدرات الموظفين الحكوميين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للرفع من كفاءة أدائهم المحاسبي والمالي لتعزيز مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيده.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
01:09 PM

خلال 2020.. ديوان المحاسبة ينفّذ 75 برنامجاً استفاد منها 3 آلاف موظف

شملت ستة برامج منها المراجعة الداخلية والمحاسبة الحكومية والرقابة على الأداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذ الديوان العام للمحاسبة، ممثلاً "بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء"، (75) برنامجاً تدريبياً ولقاءين مهنيين خلال عام 2020م؛ استهدفت (3000) موظف حكومي من الجهات المشمولة برقابته.

وأوضح المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي؛ أن برامج التدريب المقدمة شملت ستة برامج، وهي: المراجعة الداخلية، المحاسبة الحكومية، الرقابة على الأداء، الإدارة المالية، التدقيق المبني على المخاطر، المراجعة الآلية، وعدد من ورش العمل المتخصصة التي استفاد منها (1435) موظفاً من مختلف الجهات الحكومية.

وبيّن الدكتور الغامدي؛ أن المركز أقام أيضاً لقاءين مهنيين حول المراجعة الداخلية في ظل جائحة (كوفيد-19)، وتحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية في القطاع العام، استفاد منها (1597) مشاركاً من مختلف الجهات الحكومية، التي سلّطت الضوء على دور المراجعة الداخلية في تقديم الآليات والحلول الممكنة، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وكذلك التوعية بأهمية نشر ثقافة تحقيق كفاءة الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية في القطاع العام.

وأكد الغامدي؛ أن تقديم هذه البرامج واللقاءات يأتي تأكيداً لهوية الديوان العام للمحاسبة الجديدة التي أطلقها أخيراً، وتحقيقاً لخطته الإستراتيجية التي يتطلع من خلالها إلى تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل وتقديم قيمة مضافة للجهات المشمولة برقابته، مضيفاً إلى أن الديوان العام للمحاسبة ومن خلال المركز ماضٍ في تقديم مزيد من البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته ضمن خطته التدريبية لعام (2021م) الهادفة إلى تعزيز التعاون البناء، وتنمية قدرات الموظفين الحكوميين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للرفع من كفاءة أدائهم المحاسبي والمالي لتعزيز مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيده.

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