هدف نجم النصر مرشح لجائزة الأسبوع في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ترشيح هدف عبدالرحمن العبيد لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم في مرمى السد القطري ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020م، لجائزة "هدف الأسبوع" في المسابقة.

ونشر الاتحاد الآسيوي على حسابه الرسمي في "تويتر"، قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة "هدف اليانز" للأسبوع في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وضمّت قائمة الأهداف المرشحة: هدفيْ كييرو أوغاوا، وكيوغو فوروهاشي، لاعبيْ فيسيل كوبي الياباني، ومشاريبوف لاعب باختاكور الأزوبكي في شباك أهلي دبي الإماراتي.

يشار إلى أن هدف "العبيد" جاء من قذيفة صاروخية سددها من خارج منطقة الجزاء، أعادت فريقه لأجواء المباراة، بعد أن كان متأخرًا بالنتيجة؛ وذلك في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وانتهى بالتعادل الإيجابي 2- 2.