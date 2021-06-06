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شيخ الأزهر: استبداد بعض الدول بالموارد المائية وادعاء ملكيتها.. إفساد في الأرض

طالب العالم بالتكاتف لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات المشابهة

قال شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إن إدعاء بعض الدول ملكية بعض الموارد الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى، يعد من الإفساد في الأرض، الذي يجب أن يتكاتف العالم لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المشابهة.

وخلال كلمته في احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة، قال الطيب إن "الماء" بمفهومه الشامل الذي يبدأ من ‏الجرعة ‏الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار: "في مقدمة الموارد الضرورية التي ‏تنص ‏شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنعِ ‏أن يستبد ‏بها فرد أو أناس، أو دولة دون دول أخرى. بحسب سكاي نيوز عربية.".

وأوضح الطيب أن سبب هذا المنع المشدد لاستغلال الموارد المائية يرجع إلى أن الله "جعل الماء أصل الحياة، وخصّ نفسه بملكيته، وجعله حقًا مشتركًا"، مضيفًا أنه يجب على ‏الجهات المسؤولة محليًا وإقليميًا ودوليًا، حماية حقوق البشر المائية من "تغوّل" و"إفساد" مدعي ملكية هذه الموارد، والمتصرفين بها.

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شيخ الأزهر: استبداد بعض الدول بالموارد المائية وادعاء ملكيتها.. إفساد في الأرض
سبق

قال شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إن إدعاء بعض الدول ملكية بعض الموارد الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى، يعد من الإفساد في الأرض، الذي يجب أن يتكاتف العالم لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المشابهة.

وخلال كلمته في احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة، قال الطيب إن "الماء" بمفهومه الشامل الذي يبدأ من ‏الجرعة ‏الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار: "في مقدمة الموارد الضرورية التي ‏تنص ‏شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنعِ ‏أن يستبد ‏بها فرد أو أناس، أو دولة دون دول أخرى. بحسب سكاي نيوز عربية.".

وأوضح الطيب أن سبب هذا المنع المشدد لاستغلال الموارد المائية يرجع إلى أن الله "جعل الماء أصل الحياة، وخصّ نفسه بملكيته، وجعله حقًا مشتركًا"، مضيفًا أنه يجب على ‏الجهات المسؤولة محليًا وإقليميًا ودوليًا، حماية حقوق البشر المائية من "تغوّل" و"إفساد" مدعي ملكية هذه الموارد، والمتصرفين بها.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
04:23 PM

شيخ الأزهر: استبداد بعض الدول بالموارد المائية وادعاء ملكيتها.. إفساد في الأرض

طالب العالم بالتكاتف لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات المشابهة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إن إدعاء بعض الدول ملكية بعض الموارد الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى، يعد من الإفساد في الأرض، الذي يجب أن يتكاتف العالم لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المشابهة.

وخلال كلمته في احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة، قال الطيب إن "الماء" بمفهومه الشامل الذي يبدأ من ‏الجرعة ‏الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار: "في مقدمة الموارد الضرورية التي ‏تنص ‏شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنعِ ‏أن يستبد ‏بها فرد أو أناس، أو دولة دون دول أخرى. بحسب سكاي نيوز عربية.".

وأوضح الطيب أن سبب هذا المنع المشدد لاستغلال الموارد المائية يرجع إلى أن الله "جعل الماء أصل الحياة، وخصّ نفسه بملكيته، وجعله حقًا مشتركًا"، مضيفًا أنه يجب على ‏الجهات المسؤولة محليًا وإقليميًا ودوليًا، حماية حقوق البشر المائية من "تغوّل" و"إفساد" مدعي ملكية هذه الموارد، والمتصرفين بها.

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