كورونا يحرم الأهلي من خدمات معتز هوساوي في الكلاسيكو مع الشباب

أعلن نادي الأهلي اليوم الجمعة إصابة مدافع الفريق الكروي الأول معتز هوساوي بفيروس كورونا؛ وذلك بعد أن جاءت نتيجة المسحة إيجابية.

وقال النادي في بيان مقتضب، نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أثبتت المسحة الطبية الخاصة بمواجهة الأهلي والشباب، التي أجراها لاعبو الفريق الكروي الأول وجميع الأجهزة العاملة بالفريق، إصابة الكابتن معتز هوساوي بفيروس كورونا".

ويواجه الأهلي نظيره الشباب، وصيف جدول الترتيب، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22 .