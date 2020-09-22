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رئيس بلدية القصب: ذكرى اليوم الوطني تجسد روح الانتماء الوطني

أشاد بمواصلة القيادة مسيرة النماء وتحقيق الإنجازات

وصف رئيس بلدية القصب، دغيشم بن فهد الدغيشم، اليـوم الوطني، بالذكرى العظيمة والعزيزة على قلب كل مواطن لما تجسده من معانٍ كبيرة.

وقال "الدغيشم": "أنعم الله على شعب المملكة بأن اجتمعت قلوبهم وعقولهم على هدف سامٍ، وهو توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه مما رسخ مشاعر الوفاء، والحب، والولاء لهذا الوطن المعطاء وتجسدت روح الانتماء من أبناء الوطن لتراب وطنهم والتفافهم حول قيادتهم التي وفرت لهم الحياة الكريمة والطمأنينة والأمن والأمان، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية نموذجاً يحتذى به في الرقي والتطور الشامل بمختلف مجالات الحياة، وذلك بفضل نهج القيادة الرشيدة وتوجيهاتها".

وأضاف أن الاحتفاء باليوم الوطني، هو احتفال بذكرى الوحدة الوطنية، وإبراز ما تحقق للوطن من تطور شامل أمام الأجيال الجديدة، وتعريفهم بمراحل الإنجازات التي وصلت إليها هذه البلاد، وذكرى نتذكر فيها كل الملوك الذين حملوا أمانة القيادة، وساروا بعزم الرجال الأبطال في بناء هذا الوطن ووحدته، وقد حرصوا على أن يكون هذا الوطن عزيزًا قادرًا معطاء، فحققوا في مسيرته بناءً حضاريًا متكاملاً اهتم بالإنسان وتحقيق تطلعاته وآماله في جميع مختلف مجالات حياته.

وأكد أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - تواصل مسيرة الخير، والنماء، والازدهار، والرخاء من خلال تحقيق الإنجازات وإطلاق الكثير من البرامج، والمشاريع، والمبادرات التي كان لها الدور الكبير في ريادة وعلو المملكة، خلال الأعوام القليلة الماضية فقط، ومن خلال رؤية المملكة 2030.

وسأل "الدغيشم" المولى -عز وجل - أن يديم نعمة الرخاء والأمن على بلادنا وشعبها، ويحفظ لهذه البلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس بلدية القصب: ذكرى اليوم الوطني تجسد روح الانتماء الوطني
سبق

وصف رئيس بلدية القصب، دغيشم بن فهد الدغيشم، اليـوم الوطني، بالذكرى العظيمة والعزيزة على قلب كل مواطن لما تجسده من معانٍ كبيرة.

وقال "الدغيشم": "أنعم الله على شعب المملكة بأن اجتمعت قلوبهم وعقولهم على هدف سامٍ، وهو توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه مما رسخ مشاعر الوفاء، والحب، والولاء لهذا الوطن المعطاء وتجسدت روح الانتماء من أبناء الوطن لتراب وطنهم والتفافهم حول قيادتهم التي وفرت لهم الحياة الكريمة والطمأنينة والأمن والأمان، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية نموذجاً يحتذى به في الرقي والتطور الشامل بمختلف مجالات الحياة، وذلك بفضل نهج القيادة الرشيدة وتوجيهاتها".

وأضاف أن الاحتفاء باليوم الوطني، هو احتفال بذكرى الوحدة الوطنية، وإبراز ما تحقق للوطن من تطور شامل أمام الأجيال الجديدة، وتعريفهم بمراحل الإنجازات التي وصلت إليها هذه البلاد، وذكرى نتذكر فيها كل الملوك الذين حملوا أمانة القيادة، وساروا بعزم الرجال الأبطال في بناء هذا الوطن ووحدته، وقد حرصوا على أن يكون هذا الوطن عزيزًا قادرًا معطاء، فحققوا في مسيرته بناءً حضاريًا متكاملاً اهتم بالإنسان وتحقيق تطلعاته وآماله في جميع مختلف مجالات حياته.

وأكد أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - تواصل مسيرة الخير، والنماء، والازدهار، والرخاء من خلال تحقيق الإنجازات وإطلاق الكثير من البرامج، والمشاريع، والمبادرات التي كان لها الدور الكبير في ريادة وعلو المملكة، خلال الأعوام القليلة الماضية فقط، ومن خلال رؤية المملكة 2030.

وسأل "الدغيشم" المولى -عز وجل - أن يديم نعمة الرخاء والأمن على بلادنا وشعبها، ويحفظ لهذه البلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
05:59 PM

رئيس بلدية القصب: ذكرى اليوم الوطني تجسد روح الانتماء الوطني

أشاد بمواصلة القيادة مسيرة النماء وتحقيق الإنجازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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وصف رئيس بلدية القصب، دغيشم بن فهد الدغيشم، اليـوم الوطني، بالذكرى العظيمة والعزيزة على قلب كل مواطن لما تجسده من معانٍ كبيرة.

وقال "الدغيشم": "أنعم الله على شعب المملكة بأن اجتمعت قلوبهم وعقولهم على هدف سامٍ، وهو توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه مما رسخ مشاعر الوفاء، والحب، والولاء لهذا الوطن المعطاء وتجسدت روح الانتماء من أبناء الوطن لتراب وطنهم والتفافهم حول قيادتهم التي وفرت لهم الحياة الكريمة والطمأنينة والأمن والأمان، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية نموذجاً يحتذى به في الرقي والتطور الشامل بمختلف مجالات الحياة، وذلك بفضل نهج القيادة الرشيدة وتوجيهاتها".

وأضاف أن الاحتفاء باليوم الوطني، هو احتفال بذكرى الوحدة الوطنية، وإبراز ما تحقق للوطن من تطور شامل أمام الأجيال الجديدة، وتعريفهم بمراحل الإنجازات التي وصلت إليها هذه البلاد، وذكرى نتذكر فيها كل الملوك الذين حملوا أمانة القيادة، وساروا بعزم الرجال الأبطال في بناء هذا الوطن ووحدته، وقد حرصوا على أن يكون هذا الوطن عزيزًا قادرًا معطاء، فحققوا في مسيرته بناءً حضاريًا متكاملاً اهتم بالإنسان وتحقيق تطلعاته وآماله في جميع مختلف مجالات حياته.

وأكد أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - تواصل مسيرة الخير، والنماء، والازدهار، والرخاء من خلال تحقيق الإنجازات وإطلاق الكثير من البرامج، والمشاريع، والمبادرات التي كان لها الدور الكبير في ريادة وعلو المملكة، خلال الأعوام القليلة الماضية فقط، ومن خلال رؤية المملكة 2030.

وسأل "الدغيشم" المولى -عز وجل - أن يديم نعمة الرخاء والأمن على بلادنا وشعبها، ويحفظ لهذه البلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

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