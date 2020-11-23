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"الثبيتي" يهنئ خادم الحرمين بالذكرى السادسة لتولي مقامه مقاليد الحكم

رفع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم.

وذكر الثبيتي أن المملكة تعيش في هذه الأيام الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في هذه البلاد الطاهرة المباركة، وشهدت خلال ذلك العديد من الإنجازات والتطور والإبداع، والتي تميزت بالشمولية والتكامل.

وأكد الثبيتي أن هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا لَتبعث في نفوسنا الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي، والولاء لقائد مسيرتنا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله.

وبيّن فضيلته أن هذه الذكرى تجسّد صورة من صور التلاحم والولاء والود بين القيادة والشعب؛ مشيرًا إلى أن هذا التلاحم هو مصدر قوة واعتزاز.

وأوضح الثبيتي أن المملكة -بحمد الله تعالى وفضله- قد ارتقت نحو المجد والعلياء رقيًّا كبيرًا وفق رؤيتها الاستراتيجية.

وفي الختام، سأل الله تعالى أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين، وأن يجعلهما ذخرًا وعزًّا للإسلام والمسلمين، ولهذا الوطن الغالي، كما نسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، إنه سميع مجيب.

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"الثبيتي" يهنئ خادم الحرمين بالذكرى السادسة لتولي مقامه مقاليد الحكم
سبق

رفع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم.

وذكر الثبيتي أن المملكة تعيش في هذه الأيام الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في هذه البلاد الطاهرة المباركة، وشهدت خلال ذلك العديد من الإنجازات والتطور والإبداع، والتي تميزت بالشمولية والتكامل.

وأكد الثبيتي أن هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا لَتبعث في نفوسنا الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي، والولاء لقائد مسيرتنا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله.

وبيّن فضيلته أن هذه الذكرى تجسّد صورة من صور التلاحم والولاء والود بين القيادة والشعب؛ مشيرًا إلى أن هذا التلاحم هو مصدر قوة واعتزاز.

وأوضح الثبيتي أن المملكة -بحمد الله تعالى وفضله- قد ارتقت نحو المجد والعلياء رقيًّا كبيرًا وفق رؤيتها الاستراتيجية.

وفي الختام، سأل الله تعالى أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين، وأن يجعلهما ذخرًا وعزًّا للإسلام والمسلمين، ولهذا الوطن الغالي، كما نسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، إنه سميع مجيب.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
12:51 PM

"الثبيتي" يهنئ خادم الحرمين بالذكرى السادسة لتولي مقامه مقاليد الحكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم.

وذكر الثبيتي أن المملكة تعيش في هذه الأيام الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في هذه البلاد الطاهرة المباركة، وشهدت خلال ذلك العديد من الإنجازات والتطور والإبداع، والتي تميزت بالشمولية والتكامل.

وأكد الثبيتي أن هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا لَتبعث في نفوسنا الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي، والولاء لقائد مسيرتنا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله.

وبيّن فضيلته أن هذه الذكرى تجسّد صورة من صور التلاحم والولاء والود بين القيادة والشعب؛ مشيرًا إلى أن هذا التلاحم هو مصدر قوة واعتزاز.

وأوضح الثبيتي أن المملكة -بحمد الله تعالى وفضله- قد ارتقت نحو المجد والعلياء رقيًّا كبيرًا وفق رؤيتها الاستراتيجية.

وفي الختام، سأل الله تعالى أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين، وأن يجعلهما ذخرًا وعزًّا للإسلام والمسلمين، ولهذا الوطن الغالي، كما نسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، إنه سميع مجيب.

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