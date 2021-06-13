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75 ٪ نسبة إنجاز مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي

الواقع على طريق مكة- جدة السريع:

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنجاز 75 ٪ من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة-جدة السريع، فيما تم تركيب البوابات الإلكترونية والانتهاء من توسعة الطريق بإنشاء 16 مسارًا.

وأعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أنه إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة، الأمير بدر بن سلطان، بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة- مكة السريع، وتوفير كل التجهيزات اللازمة له، وتشغيله والاستفادة منه قبل شهر رمضان المقبل.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسم الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وتشمل الأعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، مما يُسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عددًا من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

هيئة تطوير منطة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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75 ٪ نسبة إنجاز مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي
سبق

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنجاز 75 ٪ من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة-جدة السريع، فيما تم تركيب البوابات الإلكترونية والانتهاء من توسعة الطريق بإنشاء 16 مسارًا.

وأعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أنه إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة، الأمير بدر بن سلطان، بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة- مكة السريع، وتوفير كل التجهيزات اللازمة له، وتشغيله والاستفادة منه قبل شهر رمضان المقبل.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسم الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وتشمل الأعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، مما يُسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عددًا من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
09:14 PM

75 ٪ نسبة إنجاز مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي

الواقع على طريق مكة- جدة السريع:

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,855

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنجاز 75 ٪ من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة-جدة السريع، فيما تم تركيب البوابات الإلكترونية والانتهاء من توسعة الطريق بإنشاء 16 مسارًا.

وأعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أنه إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة، الأمير بدر بن سلطان، بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة- مكة السريع، وتوفير كل التجهيزات اللازمة له، وتشغيله والاستفادة منه قبل شهر رمضان المقبل.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسم الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وتشمل الأعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، مما يُسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عددًا من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

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