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خطورة الانتماء إلى جماعتي الإخوان والتبليغ.. محاضرة في العرضيات اليوم

يقدّمها "القحطاني" ويلقي كلمتين حول "معنى لا إله إلا الله" و"أنواع الشرك"

تقيم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية، وبإشراف إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العرضيات، محاضرة عن خطورة الانتماء إلى جماعة الإخوان أو التبليغ، بجامع النقف، بعد صلاة العشاء من مساء اليوم الثلاثاء.

يقدم المحاضرة الشيخ ماهر بن ظافر بن عبدالله القحطاني؛ حيث سيتحدث فيها عن خطر جماعة الإخوان وجماعة التبليغ والانتماء إليهما.

ويلقي "القحطاني" كلمة بعد صلاة العصر في جامع حذيفة بن اليمان بالعرضيات، عن معنى لا إله إلا الله، وأخرى عن أنواع الشرك بجامع ذي النورين وجامع المدارات عقب صلاة المغرب.

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خطورة الانتماء إلى جماعتي الإخوان والتبليغ.. محاضرة في العرضيات اليوم
سبق

تقيم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية، وبإشراف إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العرضيات، محاضرة عن خطورة الانتماء إلى جماعة الإخوان أو التبليغ، بجامع النقف، بعد صلاة العشاء من مساء اليوم الثلاثاء.

يقدم المحاضرة الشيخ ماهر بن ظافر بن عبدالله القحطاني؛ حيث سيتحدث فيها عن خطر جماعة الإخوان وجماعة التبليغ والانتماء إليهما.

ويلقي "القحطاني" كلمة بعد صلاة العصر في جامع حذيفة بن اليمان بالعرضيات، عن معنى لا إله إلا الله، وأخرى عن أنواع الشرك بجامع ذي النورين وجامع المدارات عقب صلاة المغرب.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
12:09 PM

خطورة الانتماء إلى جماعتي الإخوان والتبليغ.. محاضرة في العرضيات اليوم

يقدّمها "القحطاني" ويلقي كلمتين حول "معنى لا إله إلا الله" و"أنواع الشرك"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,169

تقيم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية، وبإشراف إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العرضيات، محاضرة عن خطورة الانتماء إلى جماعة الإخوان أو التبليغ، بجامع النقف، بعد صلاة العشاء من مساء اليوم الثلاثاء.

يقدم المحاضرة الشيخ ماهر بن ظافر بن عبدالله القحطاني؛ حيث سيتحدث فيها عن خطر جماعة الإخوان وجماعة التبليغ والانتماء إليهما.

ويلقي "القحطاني" كلمة بعد صلاة العصر في جامع حذيفة بن اليمان بالعرضيات، عن معنى لا إله إلا الله، وأخرى عن أنواع الشرك بجامع ذي النورين وجامع المدارات عقب صلاة المغرب.

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