الشباب يفتح ملف مواجهة الفتح .. في افتتاح الجولة 18 من الدوري

فتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ملف مواجهته أمام نظيره الفتح ، الخميس المقبل ، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاود الشباب، عصر اليوم الأحد، تدريباته في ملعب النادي الرديف بقيادة المدرب "شاموسكا" الذي استهل حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، بالإضافة إلى تمارين تقوية عضلات عبر المحطات، ثم طبق اللاعبون جملاً فنية منوعة في منتصف الملعب، تلاها المدرب بمناورة على ثلثي الملعب ركز من خلالها على بناء الهجمة، والاستحواذ على الكرة والتمرير السريع من لمسة واحدة.

يُذكر أن الشباب يحل ثانيًا في سلم الترتيب برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الفتح في المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة.