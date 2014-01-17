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الشباب يفتح ملف مواجهة الفتح .. في افتتاح الجولة 18 من الدوري

فتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ملف مواجهته أمام نظيره الفتح ، الخميس المقبل ، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاود الشباب، عصر اليوم الأحد، تدريباته في ملعب النادي الرديف بقيادة المدرب "شاموسكا" الذي استهل حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، بالإضافة إلى تمارين تقوية عضلات عبر المحطات، ثم طبق اللاعبون جملاً فنية منوعة في منتصف الملعب، تلاها المدرب بمناورة على ثلثي الملعب ركز من خلالها على بناء الهجمة، والاستحواذ على الكرة والتمرير السريع من لمسة واحدة.

يُذكر أن الشباب يحل ثانيًا في سلم الترتيب برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الفتح في المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يفتح ملف مواجهة الفتح .. في افتتاح الجولة 18 من الدوري
سبق

فتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ملف مواجهته أمام نظيره الفتح ، الخميس المقبل ، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاود الشباب، عصر اليوم الأحد، تدريباته في ملعب النادي الرديف بقيادة المدرب "شاموسكا" الذي استهل حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، بالإضافة إلى تمارين تقوية عضلات عبر المحطات، ثم طبق اللاعبون جملاً فنية منوعة في منتصف الملعب، تلاها المدرب بمناورة على ثلثي الملعب ركز من خلالها على بناء الهجمة، والاستحواذ على الكرة والتمرير السريع من لمسة واحدة.

يُذكر أن الشباب يحل ثانيًا في سلم الترتيب برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الفتح في المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
11:06 PM

الشباب يفتح ملف مواجهة الفتح .. في افتتاح الجولة 18 من الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ملف مواجهته أمام نظيره الفتح ، الخميس المقبل ، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاود الشباب، عصر اليوم الأحد، تدريباته في ملعب النادي الرديف بقيادة المدرب "شاموسكا" الذي استهل حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، بالإضافة إلى تمارين تقوية عضلات عبر المحطات، ثم طبق اللاعبون جملاً فنية منوعة في منتصف الملعب، تلاها المدرب بمناورة على ثلثي الملعب ركز من خلالها على بناء الهجمة، والاستحواذ على الكرة والتمرير السريع من لمسة واحدة.

يُذكر أن الشباب يحل ثانيًا في سلم الترتيب برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الفتح في المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة.

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