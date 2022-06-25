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مستشفى المويه يختبر جاهزيته بتجربة فرضية لحادثة تسربات كيميائية

شارك فيها عدد من الجهات ذات العلاقة

نفذ مستشفى المويه العام بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بمحافظة المويه، صباح اليوم الثلاثاء، تجربة فرضية لحادث تسربات كيميائية داخل المستشفى، شارك فيها عدد من الجهات ذات العلاقة.

وقد تم إخلاء موقع الحادثة عن طريق فرق الإنقاذ، ونقل الحالات المصابة إلى منطقة التجمع والفرز؛ لتقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل الفرق الطبية والإسعافية، وفرز الحالات ونقل من استدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى.

وفي ختام الفرضية، عقدت الجهات المشاركة اجتماعا نوقش خلاله أهم السلبيات والإيجابيات في هذه الفرضية التي يسعى المستشفى من خلالها إلى الوقوف على استعداداته لأي حوادث مماثلة للتجربة الفرضية.

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مستشفى المويه يختبر جاهزيته بتجربة فرضية لحادثة تسربات كيميائية
سبق

نفذ مستشفى المويه العام بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بمحافظة المويه، صباح اليوم الثلاثاء، تجربة فرضية لحادث تسربات كيميائية داخل المستشفى، شارك فيها عدد من الجهات ذات العلاقة.

وقد تم إخلاء موقع الحادثة عن طريق فرق الإنقاذ، ونقل الحالات المصابة إلى منطقة التجمع والفرز؛ لتقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل الفرق الطبية والإسعافية، وفرز الحالات ونقل من استدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى.

وفي ختام الفرضية، عقدت الجهات المشاركة اجتماعا نوقش خلاله أهم السلبيات والإيجابيات في هذه الفرضية التي يسعى المستشفى من خلالها إلى الوقوف على استعداداته لأي حوادث مماثلة للتجربة الفرضية.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
04:06 PM

مستشفى المويه يختبر جاهزيته بتجربة فرضية لحادثة تسربات كيميائية

شارك فيها عدد من الجهات ذات العلاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفذ مستشفى المويه العام بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بمحافظة المويه، صباح اليوم الثلاثاء، تجربة فرضية لحادث تسربات كيميائية داخل المستشفى، شارك فيها عدد من الجهات ذات العلاقة.

وقد تم إخلاء موقع الحادثة عن طريق فرق الإنقاذ، ونقل الحالات المصابة إلى منطقة التجمع والفرز؛ لتقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل الفرق الطبية والإسعافية، وفرز الحالات ونقل من استدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى.

وفي ختام الفرضية، عقدت الجهات المشاركة اجتماعا نوقش خلاله أهم السلبيات والإيجابيات في هذه الفرضية التي يسعى المستشفى من خلالها إلى الوقوف على استعداداته لأي حوادث مماثلة للتجربة الفرضية.

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