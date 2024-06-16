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قبل ساعات من الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول مفاوضات "سد النهضة"

بعدما هددت مصر باتخاذ خيارات أخرى إذا واصلت أديس أبابا تعنتها

قالت وزارة الري والمياه والطاقة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء: إن "مفاوضات اليوم الخامس من اجتماعات سد النهضة، أمس ركزت بشكل أساسي على قواعد إدارة الجفاف أثناء ملء وتشغيل السد".

وأشارت الوزارة، في بيان لها إلى أن "الوفد الإثيوبي شدد على ضرورة اتباع نهج يضمن المسؤولية المشتركة للبلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) في حدوث الجفاف مع الحفاظ على التشغيل الأمثل للسد"؛ حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضافت أن "السودان لخص في بداية الاجتماع القضايا التي تم التوصل إلى التقارب بشأنها؛ بما في ذلك قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، ودراسات التقييم ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ".

وأشار البيان وفق "سبوتنيك عربي" إلى أن "الفِرَق القانونية ستعقد اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمعالجة القضايا القانونية، وسيتبع ذلك اجتماع ثلاثيّ بين الوزراء برئاسة إثيوبيا".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد هدد أمس الاثنين، باتخاذ خيارات أخرى، إذا واصلت إثيوبيا تعنتها في مفاوضات "سد النهضة"؛ فيما أعلنت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، يوم الأحد الماضي، إحراز تقدم كبير في المحادثات مع مصر والسودان، حول بناء وملء سد النهضة، والتي استؤنفت عبر الإنترنت الأسبوع الماضي بعد توقفها لثلاثة أشهر.

سد النهضة إثيوبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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قبل ساعات من الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول مفاوضات "سد النهضة"
سبق

قالت وزارة الري والمياه والطاقة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء: إن "مفاوضات اليوم الخامس من اجتماعات سد النهضة، أمس ركزت بشكل أساسي على قواعد إدارة الجفاف أثناء ملء وتشغيل السد".

وأشارت الوزارة، في بيان لها إلى أن "الوفد الإثيوبي شدد على ضرورة اتباع نهج يضمن المسؤولية المشتركة للبلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) في حدوث الجفاف مع الحفاظ على التشغيل الأمثل للسد"؛ حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضافت أن "السودان لخص في بداية الاجتماع القضايا التي تم التوصل إلى التقارب بشأنها؛ بما في ذلك قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، ودراسات التقييم ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ".

وأشار البيان وفق "سبوتنيك عربي" إلى أن "الفِرَق القانونية ستعقد اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمعالجة القضايا القانونية، وسيتبع ذلك اجتماع ثلاثيّ بين الوزراء برئاسة إثيوبيا".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد هدد أمس الاثنين، باتخاذ خيارات أخرى، إذا واصلت إثيوبيا تعنتها في مفاوضات "سد النهضة"؛ فيما أعلنت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، يوم الأحد الماضي، إحراز تقدم كبير في المحادثات مع مصر والسودان، حول بناء وملء سد النهضة، والتي استؤنفت عبر الإنترنت الأسبوع الماضي بعد توقفها لثلاثة أشهر.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
02:03 PM

قبل ساعات من الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول مفاوضات "سد النهضة"

بعدما هددت مصر باتخاذ خيارات أخرى إذا واصلت أديس أبابا تعنتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,289

قالت وزارة الري والمياه والطاقة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء: إن "مفاوضات اليوم الخامس من اجتماعات سد النهضة، أمس ركزت بشكل أساسي على قواعد إدارة الجفاف أثناء ملء وتشغيل السد".

وأشارت الوزارة، في بيان لها إلى أن "الوفد الإثيوبي شدد على ضرورة اتباع نهج يضمن المسؤولية المشتركة للبلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) في حدوث الجفاف مع الحفاظ على التشغيل الأمثل للسد"؛ حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضافت أن "السودان لخص في بداية الاجتماع القضايا التي تم التوصل إلى التقارب بشأنها؛ بما في ذلك قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، ودراسات التقييم ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ".

وأشار البيان وفق "سبوتنيك عربي" إلى أن "الفِرَق القانونية ستعقد اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمعالجة القضايا القانونية، وسيتبع ذلك اجتماع ثلاثيّ بين الوزراء برئاسة إثيوبيا".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد هدد أمس الاثنين، باتخاذ خيارات أخرى، إذا واصلت إثيوبيا تعنتها في مفاوضات "سد النهضة"؛ فيما أعلنت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، يوم الأحد الماضي، إحراز تقدم كبير في المحادثات مع مصر والسودان، حول بناء وملء سد النهضة، والتي استؤنفت عبر الإنترنت الأسبوع الماضي بعد توقفها لثلاثة أشهر.

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