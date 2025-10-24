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"التحالف الإسلامي العسكري" ينظم دورة إعلامية

عن مهارات تغطية قضايا الإرهاب في البيئة الرقمية

نظّم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض, دورة تدريبية لممثلي الدول الأعضاء وبعض المعنيين من منسوبي مركز التحالف في التحالف بعنوان "مهارات التغطية الإعلامية لقضايا الإرهاب في البيئة الرقمية", ألقاها الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، الممثل الإعلامي للمملكة العربية السعودية في التحالف.

وسلطت فعاليات الدورة الضوء على ماهيّة التغطيات الإعلامية في الأعمال المتعلقة بمكافحة الإرهاب وواقع المعالجة الإعلامية للظاهرة الإرهابية.

وتضمنت التطرق إلى المنطلقات الإستراتيجية لتغطية قضايا الإرهاب إعلامياً وخصائص البيئة الرقمية وعلاقتها بالتغطية الإعلامية لقضايا الإرهاب.

وحظيت الدورة بتفاعل كبير من الحضور؛ نظرًا لتأثيرها في الارتقاء بالعمل الإعلامي المعني بمحاربة الإرهاب.

وتأتي هذه الدورة في إطار سلسلة من الدورات والندوات والتدريبات العملية التي ينظمها مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب؛ بهدف رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات التي من شأنها أن تدعم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف التحالف في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

التحالف الإسلامي العسكري الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف الإسلامي العسكري" ينظم دورة إعلامية
سبق

نظّم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض, دورة تدريبية لممثلي الدول الأعضاء وبعض المعنيين من منسوبي مركز التحالف في التحالف بعنوان "مهارات التغطية الإعلامية لقضايا الإرهاب في البيئة الرقمية", ألقاها الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، الممثل الإعلامي للمملكة العربية السعودية في التحالف.

وسلطت فعاليات الدورة الضوء على ماهيّة التغطيات الإعلامية في الأعمال المتعلقة بمكافحة الإرهاب وواقع المعالجة الإعلامية للظاهرة الإرهابية.

وتضمنت التطرق إلى المنطلقات الإستراتيجية لتغطية قضايا الإرهاب إعلامياً وخصائص البيئة الرقمية وعلاقتها بالتغطية الإعلامية لقضايا الإرهاب.

وحظيت الدورة بتفاعل كبير من الحضور؛ نظرًا لتأثيرها في الارتقاء بالعمل الإعلامي المعني بمحاربة الإرهاب.

وتأتي هذه الدورة في إطار سلسلة من الدورات والندوات والتدريبات العملية التي ينظمها مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب؛ بهدف رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات التي من شأنها أن تدعم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف التحالف في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
05:57 PM

"التحالف الإسلامي العسكري" ينظم دورة إعلامية

عن مهارات تغطية قضايا الإرهاب في البيئة الرقمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,312

نظّم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض, دورة تدريبية لممثلي الدول الأعضاء وبعض المعنيين من منسوبي مركز التحالف في التحالف بعنوان "مهارات التغطية الإعلامية لقضايا الإرهاب في البيئة الرقمية", ألقاها الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، الممثل الإعلامي للمملكة العربية السعودية في التحالف.

وسلطت فعاليات الدورة الضوء على ماهيّة التغطيات الإعلامية في الأعمال المتعلقة بمكافحة الإرهاب وواقع المعالجة الإعلامية للظاهرة الإرهابية.

وتضمنت التطرق إلى المنطلقات الإستراتيجية لتغطية قضايا الإرهاب إعلامياً وخصائص البيئة الرقمية وعلاقتها بالتغطية الإعلامية لقضايا الإرهاب.

وحظيت الدورة بتفاعل كبير من الحضور؛ نظرًا لتأثيرها في الارتقاء بالعمل الإعلامي المعني بمحاربة الإرهاب.

وتأتي هذه الدورة في إطار سلسلة من الدورات والندوات والتدريبات العملية التي ينظمها مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب؛ بهدف رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات التي من شأنها أن تدعم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف التحالف في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

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