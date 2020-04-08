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"التنمية الاجتماعية" بالرياض ينفذ 40 مبادرة مجتمعية لمواجهة "كورونا"

شملت توزيع أجهزة وحقائب طبية ومساعدات مالية

تمكن مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والجهات التابعة له خلال الأسبوعين الماضيين من تنفيذ أكثر من 40 مبادرة مجتمعية، للتوعية بفيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره، والوقاية من الأضرار الناجمة عنه في المنطقة ومحافظاتها.

وتشتمل هذه المبادرات على توزيع الحقائب الطبية والوقائية على المستفيدين، وإنتاج وبث المواد الإعلامية والرسائل التوعوية والإرشادات المعتمدة من وزارة الصحة، والمسابقات التوعوية عبر وسائل التواصل والتنسيق مع شركات التطهير والتعقيم، وكذلك تسديد الالتزامات المالية وتوزيع المعقمات الطبية والسلال الغذائية للأسر المحتاجة، وتوفير أسطوانات الأكسجين لمرضى الربو وأدوية السكر للمستفيدين، بالإضافة إلى تكريم رجال الأمن والبلدية، ونشر رسائل الشكر للعاملين في المجال الصحي وكل الميادين التي تعمل من أجل محاربة الفيروس والحد من انتشاره.

يذكر أن مركز التنمية الاجتماعية بالرياض هو أحد المراكز التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعنى بخدمة أهالي الأحياء بكل شرائحهم، ويبلغ عدد الجهات التابعة له 110 مراكز وجمعيات ولجان أهلية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التنمية الاجتماعية" بالرياض ينفذ 40 مبادرة مجتمعية لمواجهة "كورونا"
سبق

تمكن مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والجهات التابعة له خلال الأسبوعين الماضيين من تنفيذ أكثر من 40 مبادرة مجتمعية، للتوعية بفيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره، والوقاية من الأضرار الناجمة عنه في المنطقة ومحافظاتها.

وتشتمل هذه المبادرات على توزيع الحقائب الطبية والوقائية على المستفيدين، وإنتاج وبث المواد الإعلامية والرسائل التوعوية والإرشادات المعتمدة من وزارة الصحة، والمسابقات التوعوية عبر وسائل التواصل والتنسيق مع شركات التطهير والتعقيم، وكذلك تسديد الالتزامات المالية وتوزيع المعقمات الطبية والسلال الغذائية للأسر المحتاجة، وتوفير أسطوانات الأكسجين لمرضى الربو وأدوية السكر للمستفيدين، بالإضافة إلى تكريم رجال الأمن والبلدية، ونشر رسائل الشكر للعاملين في المجال الصحي وكل الميادين التي تعمل من أجل محاربة الفيروس والحد من انتشاره.

يذكر أن مركز التنمية الاجتماعية بالرياض هو أحد المراكز التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعنى بخدمة أهالي الأحياء بكل شرائحهم، ويبلغ عدد الجهات التابعة له 110 مراكز وجمعيات ولجان أهلية.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
07:02 PM

"التنمية الاجتماعية" بالرياض ينفذ 40 مبادرة مجتمعية لمواجهة "كورونا"

شملت توزيع أجهزة وحقائب طبية ومساعدات مالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكن مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والجهات التابعة له خلال الأسبوعين الماضيين من تنفيذ أكثر من 40 مبادرة مجتمعية، للتوعية بفيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره، والوقاية من الأضرار الناجمة عنه في المنطقة ومحافظاتها.

وتشتمل هذه المبادرات على توزيع الحقائب الطبية والوقائية على المستفيدين، وإنتاج وبث المواد الإعلامية والرسائل التوعوية والإرشادات المعتمدة من وزارة الصحة، والمسابقات التوعوية عبر وسائل التواصل والتنسيق مع شركات التطهير والتعقيم، وكذلك تسديد الالتزامات المالية وتوزيع المعقمات الطبية والسلال الغذائية للأسر المحتاجة، وتوفير أسطوانات الأكسجين لمرضى الربو وأدوية السكر للمستفيدين، بالإضافة إلى تكريم رجال الأمن والبلدية، ونشر رسائل الشكر للعاملين في المجال الصحي وكل الميادين التي تعمل من أجل محاربة الفيروس والحد من انتشاره.

يذكر أن مركز التنمية الاجتماعية بالرياض هو أحد المراكز التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعنى بخدمة أهالي الأحياء بكل شرائحهم، ويبلغ عدد الجهات التابعة له 110 مراكز وجمعيات ولجان أهلية.

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