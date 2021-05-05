النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمام خادم الحرمين .. وزير الاقتصاد والتخطيط يؤدي القسم عبر الاتصال المرئي

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم - عبر الاتصال المرئي - فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، قائلاً ( بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص). وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد في مهامه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمام خادم الحرمين .. وزير الاقتصاد والتخطيط يؤدي القسم عبر الاتصال المرئي
سبق

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم - عبر الاتصال المرئي - فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، قائلاً ( بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص). وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد في مهامه.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
12:00 AM

أمام خادم الحرمين .. وزير الاقتصاد والتخطيط يؤدي القسم عبر الاتصال المرئي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
1
5,006

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم - عبر الاتصال المرئي - فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، قائلاً ( بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص). وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد في مهامه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,567
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,847

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة