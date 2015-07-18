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البرلمان العربي يُرحب بالاتفاق السياسي في السودان

خطوة هامة لتحقيق تطلعات الشعب

رحّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي، وإعلان قوى الحرية والتغيير على وثيقة الاتفاق السياسي بجمهورية السودان؛ لتقاسم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية.

واعتبر التوقيع على وثيقة الاتفاق لحظةً تاريخية في مسيرة السودان السياسية، وخطوة هامة على طريق إنجاح المرحلة الانتقالية؛ تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والنهضة والازدهار، داعيًا كل الأطراف السودانية لاستمرار روح التوافق والشراكة، وإنجاز وثيقة الإعلان الدستوري في أسرع وقت ممكن؛ لتؤسس لمرتكزات العمل الدستوري خلال الفترة الانتقالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة.

وأثنى رئيس البرلمان العربي على الروح التي تحلَّى بها المجلس العسكري الانتقالي، وإعلان قوى الحرية والتغيير، والتي أفضت إلى الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي.

وعبّر عن ثقته في كل الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان، مشيرًا إلى أنه لمس هذه الروح الإيجابية البنَّاءة، ورغبة الأطراف السودانية كافة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني خلال زيارة وفد البرلمان العربي برئاسته، ضم عددًا من المجالس والبرلمانات العربية لجمهورية السودان، ولقائه مع الجهات الرسمية والشعبية بجمهورية السودان خلال الفترة من 7- 10 يوليو 2019م.

وطالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي الجهات الرسمية والقوى والأحزاب السياسية، والحركات المدنية والشبابية في جمهورية السودان، بدعم الاتفاق السياسي، واستمرار الحوار ليكون بدايةً لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والنهضة في السودان؛ تحقيقًا لتطلعات شعبه الكريم.

كما أكّد رئيس البرلمان العربي استمرار البرلمان في تنفيذ خطته لمطالبة الإدارة الأمريكية ومجلسَي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب، قائلًا إنه يرى الوقت ملائمًا لرفع تلك العقوبات في ظل الانتقال السياسي السلس الذي تشهده السودان، وحاجة السودان الماسّة الاقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي لرفعها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يُرحب بالاتفاق السياسي في السودان
سبق

رحّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي، وإعلان قوى الحرية والتغيير على وثيقة الاتفاق السياسي بجمهورية السودان؛ لتقاسم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية.

واعتبر التوقيع على وثيقة الاتفاق لحظةً تاريخية في مسيرة السودان السياسية، وخطوة هامة على طريق إنجاح المرحلة الانتقالية؛ تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والنهضة والازدهار، داعيًا كل الأطراف السودانية لاستمرار روح التوافق والشراكة، وإنجاز وثيقة الإعلان الدستوري في أسرع وقت ممكن؛ لتؤسس لمرتكزات العمل الدستوري خلال الفترة الانتقالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة.

وأثنى رئيس البرلمان العربي على الروح التي تحلَّى بها المجلس العسكري الانتقالي، وإعلان قوى الحرية والتغيير، والتي أفضت إلى الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي.

وعبّر عن ثقته في كل الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان، مشيرًا إلى أنه لمس هذه الروح الإيجابية البنَّاءة، ورغبة الأطراف السودانية كافة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني خلال زيارة وفد البرلمان العربي برئاسته، ضم عددًا من المجالس والبرلمانات العربية لجمهورية السودان، ولقائه مع الجهات الرسمية والشعبية بجمهورية السودان خلال الفترة من 7- 10 يوليو 2019م.

وطالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي الجهات الرسمية والقوى والأحزاب السياسية، والحركات المدنية والشبابية في جمهورية السودان، بدعم الاتفاق السياسي، واستمرار الحوار ليكون بدايةً لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والنهضة في السودان؛ تحقيقًا لتطلعات شعبه الكريم.

كما أكّد رئيس البرلمان العربي استمرار البرلمان في تنفيذ خطته لمطالبة الإدارة الأمريكية ومجلسَي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب، قائلًا إنه يرى الوقت ملائمًا لرفع تلك العقوبات في ظل الانتقال السياسي السلس الذي تشهده السودان، وحاجة السودان الماسّة الاقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي لرفعها.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
08:29 PM

البرلمان العربي يُرحب بالاتفاق السياسي في السودان

خطوة هامة لتحقيق تطلعات الشعب

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
447

رحّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي، وإعلان قوى الحرية والتغيير على وثيقة الاتفاق السياسي بجمهورية السودان؛ لتقاسم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية.

واعتبر التوقيع على وثيقة الاتفاق لحظةً تاريخية في مسيرة السودان السياسية، وخطوة هامة على طريق إنجاح المرحلة الانتقالية؛ تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والنهضة والازدهار، داعيًا كل الأطراف السودانية لاستمرار روح التوافق والشراكة، وإنجاز وثيقة الإعلان الدستوري في أسرع وقت ممكن؛ لتؤسس لمرتكزات العمل الدستوري خلال الفترة الانتقالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة.

وأثنى رئيس البرلمان العربي على الروح التي تحلَّى بها المجلس العسكري الانتقالي، وإعلان قوى الحرية والتغيير، والتي أفضت إلى الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي.

وعبّر عن ثقته في كل الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان، مشيرًا إلى أنه لمس هذه الروح الإيجابية البنَّاءة، ورغبة الأطراف السودانية كافة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني خلال زيارة وفد البرلمان العربي برئاسته، ضم عددًا من المجالس والبرلمانات العربية لجمهورية السودان، ولقائه مع الجهات الرسمية والشعبية بجمهورية السودان خلال الفترة من 7- 10 يوليو 2019م.

وطالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي الجهات الرسمية والقوى والأحزاب السياسية، والحركات المدنية والشبابية في جمهورية السودان، بدعم الاتفاق السياسي، واستمرار الحوار ليكون بدايةً لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والنهضة في السودان؛ تحقيقًا لتطلعات شعبه الكريم.

كما أكّد رئيس البرلمان العربي استمرار البرلمان في تنفيذ خطته لمطالبة الإدارة الأمريكية ومجلسَي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب، قائلًا إنه يرى الوقت ملائمًا لرفع تلك العقوبات في ظل الانتقال السياسي السلس الذي تشهده السودان، وحاجة السودان الماسّة الاقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي لرفعها.

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