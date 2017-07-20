وذكرت أن الحالة تشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، وتبدأ في الساعة 6:00 اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة 10:00 من اليوم نفسه.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة نجران بشأن أتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية مع شبه انعدام للرؤية.

"الأرصاد" تنبّه من أتربة وشبه انعدام للرؤية على نجران صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-20 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة نجران بشأن أتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية مع شبه انعدام للرؤية. وذكرت أن الحالة تشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، وتبدأ في الساعة 6:00 اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة 10:00 من اليوم نفسه.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 01:41 PM

"الأرصاد" تنبّه من أتربة وشبه انعدام للرؤية على نجران الحالة تشمل "ثار وحبونا وشرورة" وتستمر لـ 10 مساءً





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة نجران بشأن أتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية مع شبه انعدام للرؤية.

وذكرت أن الحالة تشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، وتبدأ في الساعة 6:00 اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة 10:00 من اليوم نفسه.