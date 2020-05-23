4 مدن تسجل 1977 إصابة بفيروس كورونا في السعودية

466 في مكة و794 بالرياض و444 بجدة و273 بالمدينة

بلغ مجموع الإصابات في 4 مدن سعودية 1977 حالة إصابة بفيروس كورونا ، وذلك ضمن الحالات التي أعلنتها وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 466 حالة في مكة، وتسجيل 794 حالة في الرياض، وتسجيل 444 حالة في جدة، و273 في المدينة المنورة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 2442 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، في عدد من المدن بمناطق المملكة.