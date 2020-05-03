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"الصحة" : تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 27011

عدم الالتزام بتدابير "كورونا" يدفع بلدية الخرج لإغلاق 21 منشأة تجارية بالسيح

عقب جولة رقابية في عدد من المولات والمجمعات.. ودعوات للإبلاغ عن المخالفين

أغلقت بلدية الخرج، مساء أمس، 21 منشأة تجارية في مدينة السيح؛ بسبب عدم التزامها بتطبيق الاشتراطات المتعلقة بالاحترازات الصحية للوقاية من "فيروس كورونا"، وذلك خلال جولة رقابية في عدد من المولات والمجمعات التجارية بالمدينة.


ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

فيروس كورونا الجديد

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عدم الالتزام بتدابير "كورونا" يدفع بلدية الخرج لإغلاق 21 منشأة تجارية بالسيح
سبق

أغلقت بلدية الخرج، مساء أمس، 21 منشأة تجارية في مدينة السيح؛ بسبب عدم التزامها بتطبيق الاشتراطات المتعلقة بالاحترازات الصحية للوقاية من "فيروس كورونا"، وذلك خلال جولة رقابية في عدد من المولات والمجمعات التجارية بالمدينة.


ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
02:08 PM

عدم الالتزام بتدابير "كورونا" يدفع بلدية الخرج لإغلاق 21 منشأة تجارية بالسيح

عقب جولة رقابية في عدد من المولات والمجمعات.. ودعوات للإبلاغ عن المخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرج
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أغلقت بلدية الخرج، مساء أمس، 21 منشأة تجارية في مدينة السيح؛ بسبب عدم التزامها بتطبيق الاشتراطات المتعلقة بالاحترازات الصحية للوقاية من "فيروس كورونا"، وذلك خلال جولة رقابية في عدد من المولات والمجمعات التجارية بالمدينة.


ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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