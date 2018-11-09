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اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة الرياض تعقد اجتماعها لمواجهة نتائج الحالة المطرية

تعقد اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة الرياض اجتماعًا في غرفة القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بالرياض برئاسة اللواء سعد الراجح؛ وذلك لمباشرة مهامها لمواجهة ما نتج من الحالة المطرية بمدينة الرياض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أعمال الدفاع المدني.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالرياض، الرائد محمد الحمادي، مشيرًا إلى أن اللجنة مشكَّلة من ٢١ جهة حكومية وأهلية، ووجهت بتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتعزيز أعمال الدفاع المدني.

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اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة الرياض تعقد اجتماعها لمواجهة نتائج الحالة المطرية
سبق

تعقد اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة الرياض اجتماعًا في غرفة القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بالرياض برئاسة اللواء سعد الراجح؛ وذلك لمباشرة مهامها لمواجهة ما نتج من الحالة المطرية بمدينة الرياض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أعمال الدفاع المدني.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالرياض، الرائد محمد الحمادي، مشيرًا إلى أن اللجنة مشكَّلة من ٢١ جهة حكومية وأهلية، ووجهت بتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتعزيز أعمال الدفاع المدني.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
11:40 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
01:12 AM

اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة الرياض تعقد اجتماعها لمواجهة نتائج الحالة المطرية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
2,905

تعقد اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة الرياض اجتماعًا في غرفة القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بالرياض برئاسة اللواء سعد الراجح؛ وذلك لمباشرة مهامها لمواجهة ما نتج من الحالة المطرية بمدينة الرياض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أعمال الدفاع المدني.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالرياض، الرائد محمد الحمادي، مشيرًا إلى أن اللجنة مشكَّلة من ٢١ جهة حكومية وأهلية، ووجهت بتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتعزيز أعمال الدفاع المدني.

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