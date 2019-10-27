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سقطت من الطابق الـ17.. "سيلفي" يقتل آسيوية في دبي

كانت تقف فوق كرسي على حافة الشرفة

تسببت صورة سيلفي في مقتل فتاة آسيوية (16عامًا)؛ حيث سقطت من الطابق الـ17 بأحد الأبراج في دبي، بعدما انزلق المقعد الذي كانت تقف عليه لتلقي هاتفها داخل الشرفة وتسقط بالخارج.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم": إن الفتاة سقطت من أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد أثناء محاولة التقاط صورة "سيلفي"، وهي جالسة على حافة شرفة الشقة التي كانت تقطنها مع عائلتها.

وقالت شرطة دبي: إن الفتاة كانت تحاول التقاط "سيلفي" وهي تقف فوق كرسي على حافة الحاجز الموجود في شرفة الشقة؛ مشيرة إلى أنها فقدت توازنها بصورة أدت إلى سقوطها بطريقة مفاجأة على حد وصف شقيقتها، التي شاهدت الحادث.

وتقول شقيقة الفتاة: إن شقيقتها انزلقت من فوق الكرسي الذي كانت تقف فوقه؛ بينما سقط الهاتف في الشرفة، بشكل مثير للغاية في نفس اللحظة.

ودعا مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي العقيد فيصل القاسم، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من تلك التصرفات، التي يمكن أن تودي بحياة من يقدمون على فعلها.

سيلفي دبي

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سقطت من الطابق الـ17.. "سيلفي" يقتل آسيوية في دبي
سبق

تسببت صورة سيلفي في مقتل فتاة آسيوية (16عامًا)؛ حيث سقطت من الطابق الـ17 بأحد الأبراج في دبي، بعدما انزلق المقعد الذي كانت تقف عليه لتلقي هاتفها داخل الشرفة وتسقط بالخارج.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم": إن الفتاة سقطت من أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد أثناء محاولة التقاط صورة "سيلفي"، وهي جالسة على حافة شرفة الشقة التي كانت تقطنها مع عائلتها.

وقالت شرطة دبي: إن الفتاة كانت تحاول التقاط "سيلفي" وهي تقف فوق كرسي على حافة الحاجز الموجود في شرفة الشقة؛ مشيرة إلى أنها فقدت توازنها بصورة أدت إلى سقوطها بطريقة مفاجأة على حد وصف شقيقتها، التي شاهدت الحادث.

وتقول شقيقة الفتاة: إن شقيقتها انزلقت من فوق الكرسي الذي كانت تقف فوقه؛ بينما سقط الهاتف في الشرفة، بشكل مثير للغاية في نفس اللحظة.

ودعا مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي العقيد فيصل القاسم، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من تلك التصرفات، التي يمكن أن تودي بحياة من يقدمون على فعلها.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
08:34 AM

سقطت من الطابق الـ17.. "سيلفي" يقتل آسيوية في دبي

كانت تقف فوق كرسي على حافة الشرفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسببت صورة سيلفي في مقتل فتاة آسيوية (16عامًا)؛ حيث سقطت من الطابق الـ17 بأحد الأبراج في دبي، بعدما انزلق المقعد الذي كانت تقف عليه لتلقي هاتفها داخل الشرفة وتسقط بالخارج.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم": إن الفتاة سقطت من أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد أثناء محاولة التقاط صورة "سيلفي"، وهي جالسة على حافة شرفة الشقة التي كانت تقطنها مع عائلتها.

وقالت شرطة دبي: إن الفتاة كانت تحاول التقاط "سيلفي" وهي تقف فوق كرسي على حافة الحاجز الموجود في شرفة الشقة؛ مشيرة إلى أنها فقدت توازنها بصورة أدت إلى سقوطها بطريقة مفاجأة على حد وصف شقيقتها، التي شاهدت الحادث.

وتقول شقيقة الفتاة: إن شقيقتها انزلقت من فوق الكرسي الذي كانت تقف فوقه؛ بينما سقط الهاتف في الشرفة، بشكل مثير للغاية في نفس اللحظة.

ودعا مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي العقيد فيصل القاسم، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من تلك التصرفات، التي يمكن أن تودي بحياة من يقدمون على فعلها.

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