وزارة الرياضة تطرح تذاكر "الكلاسيكو" الإسباني المنتظر

وسط إقبال جماهيري كبير لحضور مباريات السوبر

كشفت وزارة الرياضة، اليوم الثلاثاء، عن أسعار تذاكر الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة الأربعاء 12 يناير الجاري، في نصف نهائي السوبر الإسباني الذي يحتضنه ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض.

وأشارت الوزارة، إلى أن حجز التذاكر متاح إلكترونيًا، مشيرة إلى أن هناك إقبالاً كبيرًا على تذاكر مباراة الكلاسيكو.

أسعار جميع الدرجات في مباراة "الكلاسيكو" كالآتي:

- الدرجة الموحدة خلف المرميين 39 ريالًا.

- الدرجة الموحدة الواجهة 79 ريالًا.

- الدرجة الممتازة 300 ريال.

- الدرجة الفضية 1500 ريال.

- الدرجة الذهبية 2500 ريال.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، يوم 13 يناير المقبل، في نصف النهائي الآخر، على النحو التالي:

- الدرجة الموحدة خلف المرميين 30 ريالًا.

- الدرجة الموحدة الواجهة 55 ريالًا.

- الدرجة الممتازة 150 ريالاً.

- الدرجة الفضية 650 ريالًا.

- الدرجة الذهبية 950 ريالا.