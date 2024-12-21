على دراجة هوائية.. الرحالة "الهلالي" يصل "ينبع" قادمًا من "أبها"

رحلة تستغرق 70- 75 يومًا.. تخليدًا لذكرى الأمير طلال بن عبدالعزيز

وصل الرحالة فهد غبراهيم الهلالي إلى محافظة ينبع مساء أمس قادمًا من مدينة أبها على متن دراجة هوائية، قاطعًا ما يزيد عن 100 كيلو متر.

وقال "الهلالي" لـ"سبق": انطلقت هذه الرحلة حول المملكة العربية السعودية تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة وبموافقة وزارة الداخلية، وذلك تخليداً لذكرى الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف: بداية الرحلة كانت من المنطقة الجنوبية "عسير أبها"، مروراً بمدن ومناطق المملكة بالغربية ثم الشمالية، وبعدها الشرقية ثم الوسطى ورجوعاً إلى الجنوبية، وتقدر المسافة بما يقارب ستة آلاف كم.

وأردف: مدة الرحلة تتراوح ما بين 70- 75 يومًا، وأقدّم الشكر لرجال الأمن من أفراد وضباط أمن الطرق ودوريات الأمن والشرطة.