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الدفاع المدني يعلن جاهزية فرقة التدخل السريع بعقبة الباحة

بعد 48 ساعة من توجيه أمير المنطقة

بعد 48 ساعة من توجيه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء مركز التدخل السريع بعقبة الباحة، أعلن مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير البسامي اليوم جاهزية فرقة التدخل السريع بعقبة الباحة.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "تمركزت فرق الدفاع المدني للإنقاذ السريع بعقبة الباحة، حيث تمركزت بموقع النقل والطرق بمنطقة الباحة لتخدم مربع العقبة، وفي منطقة متوسطة تسهل من حركة الآليات التابعة للجهات ذات العلاقة".

ورفع العميد "البسامي" شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على متابعته للحالة المطرية التي مرت بها المنطقة خلال الأيام الماضية، وتوجيهه الدائم بتوفير السلامة في جميع المواقع والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

وتمنى الدفاع المدني للجميع السلامة الدائمة، ويدعوهم إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، ومراعاة الحالات الجوية، والاستماع إلى تحذيرات وتنبيهات الدفاع المدني.

الدفاع المدني الباحة مركز التدخل السريع بعقبة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني يعلن جاهزية فرقة التدخل السريع بعقبة الباحة
سبق

بعد 48 ساعة من توجيه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء مركز التدخل السريع بعقبة الباحة، أعلن مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير البسامي اليوم جاهزية فرقة التدخل السريع بعقبة الباحة.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "تمركزت فرق الدفاع المدني للإنقاذ السريع بعقبة الباحة، حيث تمركزت بموقع النقل والطرق بمنطقة الباحة لتخدم مربع العقبة، وفي منطقة متوسطة تسهل من حركة الآليات التابعة للجهات ذات العلاقة".

ورفع العميد "البسامي" شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على متابعته للحالة المطرية التي مرت بها المنطقة خلال الأيام الماضية، وتوجيهه الدائم بتوفير السلامة في جميع المواقع والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

وتمنى الدفاع المدني للجميع السلامة الدائمة، ويدعوهم إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، ومراعاة الحالات الجوية، والاستماع إلى تحذيرات وتنبيهات الدفاع المدني.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
07:05 PM

الدفاع المدني يعلن جاهزية فرقة التدخل السريع بعقبة الباحة

بعد 48 ساعة من توجيه أمير المنطقة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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بعد 48 ساعة من توجيه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء مركز التدخل السريع بعقبة الباحة، أعلن مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير البسامي اليوم جاهزية فرقة التدخل السريع بعقبة الباحة.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "تمركزت فرق الدفاع المدني للإنقاذ السريع بعقبة الباحة، حيث تمركزت بموقع النقل والطرق بمنطقة الباحة لتخدم مربع العقبة، وفي منطقة متوسطة تسهل من حركة الآليات التابعة للجهات ذات العلاقة".

ورفع العميد "البسامي" شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على متابعته للحالة المطرية التي مرت بها المنطقة خلال الأيام الماضية، وتوجيهه الدائم بتوفير السلامة في جميع المواقع والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

وتمنى الدفاع المدني للجميع السلامة الدائمة، ويدعوهم إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، ومراعاة الحالات الجوية، والاستماع إلى تحذيرات وتنبيهات الدفاع المدني.

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