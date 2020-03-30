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وزير الصحة لـ"سبق": جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي مصاب بـ"كورونا"

العامة والخاصة للمواطن أو المقيم أو حتى المخالف لنظام الإقامة

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن جميع المستشفيات العامة والخاصة جاهزة لاستقبال أي مصاب، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو مخالفاً لنظام الإقامة.

جاء ذلك في ردّه على سؤال لـ"سبق" حول هل هناك تنسيق مع المستشفيات الخاصة لاستقبال بعض الحالات في حال استدعى الأمر؟

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أعلن اليوم خلال المؤتمر الصحفي عن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم علاج فيروس "كورونا" مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة.

وقال: إن الملك أمر بتوفير العلاج مجاناً من "كورونا" لجميع المواطنين والمقيمين حتى لمخالفي الإقامة دون أي تبعات عليهم.

وأضاف وزير الصحة أن ولي العهد يتابع سير العمل، ويؤكد أن الإنسان له الأولوية القصوى، بين جميع القطاعات الحكومية، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الاحترازية، مؤكداً أنه لا يوجد أحد بمنأى عن الإصابة بالفيروس.

وقال "الربيعة": اللقاحات تحتاج إلى فترة تجريبية قبل إقرارها، ولا يوجد إلى الآن أي علاج معتمد أو ثابت لـ"كورونا".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة لـ"سبق": جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي مصاب بـ"كورونا"
سبق

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن جميع المستشفيات العامة والخاصة جاهزة لاستقبال أي مصاب، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو مخالفاً لنظام الإقامة.

جاء ذلك في ردّه على سؤال لـ"سبق" حول هل هناك تنسيق مع المستشفيات الخاصة لاستقبال بعض الحالات في حال استدعى الأمر؟

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أعلن اليوم خلال المؤتمر الصحفي عن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم علاج فيروس "كورونا" مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة.

وقال: إن الملك أمر بتوفير العلاج مجاناً من "كورونا" لجميع المواطنين والمقيمين حتى لمخالفي الإقامة دون أي تبعات عليهم.

وأضاف وزير الصحة أن ولي العهد يتابع سير العمل، ويؤكد أن الإنسان له الأولوية القصوى، بين جميع القطاعات الحكومية، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الاحترازية، مؤكداً أنه لا يوجد أحد بمنأى عن الإصابة بالفيروس.

وقال "الربيعة": اللقاحات تحتاج إلى فترة تجريبية قبل إقرارها، ولا يوجد إلى الآن أي علاج معتمد أو ثابت لـ"كورونا".

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
04:10 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:38 PM

وزير الصحة لـ"سبق": جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي مصاب بـ"كورونا"

العامة والخاصة للمواطن أو المقيم أو حتى المخالف لنظام الإقامة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
8
7,149

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن جميع المستشفيات العامة والخاصة جاهزة لاستقبال أي مصاب، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو مخالفاً لنظام الإقامة.

جاء ذلك في ردّه على سؤال لـ"سبق" حول هل هناك تنسيق مع المستشفيات الخاصة لاستقبال بعض الحالات في حال استدعى الأمر؟

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أعلن اليوم خلال المؤتمر الصحفي عن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم علاج فيروس "كورونا" مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة.

وقال: إن الملك أمر بتوفير العلاج مجاناً من "كورونا" لجميع المواطنين والمقيمين حتى لمخالفي الإقامة دون أي تبعات عليهم.

وأضاف وزير الصحة أن ولي العهد يتابع سير العمل، ويؤكد أن الإنسان له الأولوية القصوى، بين جميع القطاعات الحكومية، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الاحترازية، مؤكداً أنه لا يوجد أحد بمنأى عن الإصابة بالفيروس.

وقال "الربيعة": اللقاحات تحتاج إلى فترة تجريبية قبل إقرارها، ولا يوجد إلى الآن أي علاج معتمد أو ثابت لـ"كورونا".

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