عواصف رعدية وحبات بَرَد .. 36 ساعة من التوقعات الجوية مع "الحصيني"

أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر .. خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من المناطق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن الساعات المقبلة ستشهد أمطاراً متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "خلال الـ 36 ساعة المقبلة من ليلة الأربعاء إلى يوم الأربعاء، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ومكة المكرّمة ونجران والقصيم والحدود الشمالية والجوف ودول الخليج يسبقها ارتفاع في الحرارة".

وأضاف: "ثم تعقبها موجة برد متوسطة القوة قد تجبر البعض على لبس الملابس الشتوية في بعض مدن المملكة، متوقعاً نشاطاً للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على معظم المناطق -إلا أن يصرفها الله-، ويُتوقع أن ترافق الأمطار عواصف رعدية وحبات بَرَد.