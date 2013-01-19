النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قوة الأمن الخاصة" بمكة تنفذ مشروع السير الطويل

يقيس قوة التحمل ومستوى اللياقة وتحقيق الجاهزية

نفذت قوة الأمن الخاصة الثانية بمنطقة مكة المكرمة، مشروع السير الطويل بكامل العتاد والتجهيزات، يتقدمهم اللواء الركن فهد بن غازي الحربي قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بمنطقة مكة وقادة الكتائب ومديرو الإدارات والضباط والأفراد.

ويهدف مشروع السير الطويل إلى قياس قوة التحمل ومستوى اللياقة للمسافات الطويلة، وكذلك تحقيق الجاهزية الكاملة لدى منسوبي القوة لمباشرة أي نوع من المهام، وخاصة التي تتطلب الجهد البدني.

ويأتي ذلك المشروع ضمن عدة مشاريع تدريبية عالية الكفاءة يتضمنها البرنامج التدريبي المعد لقوات الأمن الخاصة.

وأكمل جميع المشاركين السير وهم بلياقة عالية، وضمن الوقت المحدد لذلك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"قوة الأمن الخاصة" بمكة تنفذ مشروع السير الطويل
سبق

نفذت قوة الأمن الخاصة الثانية بمنطقة مكة المكرمة، مشروع السير الطويل بكامل العتاد والتجهيزات، يتقدمهم اللواء الركن فهد بن غازي الحربي قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بمنطقة مكة وقادة الكتائب ومديرو الإدارات والضباط والأفراد.

ويهدف مشروع السير الطويل إلى قياس قوة التحمل ومستوى اللياقة للمسافات الطويلة، وكذلك تحقيق الجاهزية الكاملة لدى منسوبي القوة لمباشرة أي نوع من المهام، وخاصة التي تتطلب الجهد البدني.

ويأتي ذلك المشروع ضمن عدة مشاريع تدريبية عالية الكفاءة يتضمنها البرنامج التدريبي المعد لقوات الأمن الخاصة.

وأكمل جميع المشاركين السير وهم بلياقة عالية، وضمن الوقت المحدد لذلك.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
11:42 PM

"قوة الأمن الخاصة" بمكة تنفذ مشروع السير الطويل

يقيس قوة التحمل ومستوى اللياقة وتحقيق الجاهزية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
2,228

نفذت قوة الأمن الخاصة الثانية بمنطقة مكة المكرمة، مشروع السير الطويل بكامل العتاد والتجهيزات، يتقدمهم اللواء الركن فهد بن غازي الحربي قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بمنطقة مكة وقادة الكتائب ومديرو الإدارات والضباط والأفراد.

ويهدف مشروع السير الطويل إلى قياس قوة التحمل ومستوى اللياقة للمسافات الطويلة، وكذلك تحقيق الجاهزية الكاملة لدى منسوبي القوة لمباشرة أي نوع من المهام، وخاصة التي تتطلب الجهد البدني.

ويأتي ذلك المشروع ضمن عدة مشاريع تدريبية عالية الكفاءة يتضمنها البرنامج التدريبي المعد لقوات الأمن الخاصة.

وأكمل جميع المشاركين السير وهم بلياقة عالية، وضمن الوقت المحدد لذلك.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,258
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي
ضياع الوقت والتفكير..!!

ضياع الوقت والتفكير..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة