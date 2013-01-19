"قوة الأمن الخاصة" بمكة تنفذ مشروع السير الطويل

يقيس قوة التحمل ومستوى اللياقة وتحقيق الجاهزية

نفذت قوة الأمن الخاصة الثانية بمنطقة مكة المكرمة، مشروع السير الطويل بكامل العتاد والتجهيزات، يتقدمهم اللواء الركن فهد بن غازي الحربي قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بمنطقة مكة وقادة الكتائب ومديرو الإدارات والضباط والأفراد.

ويهدف مشروع السير الطويل إلى قياس قوة التحمل ومستوى اللياقة للمسافات الطويلة، وكذلك تحقيق الجاهزية الكاملة لدى منسوبي القوة لمباشرة أي نوع من المهام، وخاصة التي تتطلب الجهد البدني.

ويأتي ذلك المشروع ضمن عدة مشاريع تدريبية عالية الكفاءة يتضمنها البرنامج التدريبي المعد لقوات الأمن الخاصة.

وأكمل جميع المشاركين السير وهم بلياقة عالية، وضمن الوقت المحدد لذلك.