"الحقباني" يُتابع ميدانياً الإجراءات الأمنية بمركز خثعم شمال عسير

للتأكد من تطبيق قرار منع التجول للحد من انتشار فيورس "كورونا"

باشرت الجهات الأمنية في مركز خثعم، شمال منطقة عسير، عملها بمنع التجول مُنذ البدء بتطبيق القرار عند الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين.

وكان في تفقّد الأوضاع الأمنية رئيس مركز خثعم حمود بن ظافر النايف الحقباني، الذي أكّد سير العمل على أكمل وجه، حيث تم وضع نقطة أمنية في وسط المركز بالإضافة إلى النقطة الأمنية بالخشبة.

ونوه "النايف" بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس "كورونا".

وقد وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات بالنزول ميدانياً وتفقد كل الإجراءات الأمنية تنفيذاً للأمر الملكي الكريم في منع التجول بعد الساعة السابعة وحتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.