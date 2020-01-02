النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"باز" يثمّن ثقة أعضاء "بلدي مكة" انتخابه نائباً لرئيس للمجلس

أكد أنه سيعمل مع الجميع لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين

ثمّن نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور أحمد حسن باز، ثقة ودعم أعضاء المجلس البلدي لانتخابه نائباً لرئيس المجلس، بعد التمديد للمجالس البلدية سنتين.

وتفصيلاً، قدّم "باز" شكره وتقديره لكافة الأعضاء، مؤكداً أنه سيعمل جنباً إلى جنب مع جميع الأعضاء بالمجلس لتحقيق رغبات وتطلعات كافة شرائح المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة والعمل يداً بيد مع كافة أجهزة الأمانة خلال الفترة القادمة استكمالاً لما تم معالجته من قصور ومعوقات خلال الفترة السابقة.

وأكد أن ذلك يأتي بالدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وأمير ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، وتطلعاتهم لما فيه خير الوطن والمواطن وبمتابعة واهتمام ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية للقطاع البلدي والمجالس البلدية.

المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"باز" يثمّن ثقة أعضاء "بلدي مكة" انتخابه نائباً لرئيس للمجلس
سبق

ثمّن نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور أحمد حسن باز، ثقة ودعم أعضاء المجلس البلدي لانتخابه نائباً لرئيس المجلس، بعد التمديد للمجالس البلدية سنتين.

وتفصيلاً، قدّم "باز" شكره وتقديره لكافة الأعضاء، مؤكداً أنه سيعمل جنباً إلى جنب مع جميع الأعضاء بالمجلس لتحقيق رغبات وتطلعات كافة شرائح المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة والعمل يداً بيد مع كافة أجهزة الأمانة خلال الفترة القادمة استكمالاً لما تم معالجته من قصور ومعوقات خلال الفترة السابقة.

وأكد أن ذلك يأتي بالدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وأمير ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، وتطلعاتهم لما فيه خير الوطن والمواطن وبمتابعة واهتمام ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية للقطاع البلدي والمجالس البلدية.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
11:58 PM

"باز" يثمّن ثقة أعضاء "بلدي مكة" انتخابه نائباً لرئيس للمجلس

أكد أنه سيعمل مع الجميع لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
368

ثمّن نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور أحمد حسن باز، ثقة ودعم أعضاء المجلس البلدي لانتخابه نائباً لرئيس المجلس، بعد التمديد للمجالس البلدية سنتين.

وتفصيلاً، قدّم "باز" شكره وتقديره لكافة الأعضاء، مؤكداً أنه سيعمل جنباً إلى جنب مع جميع الأعضاء بالمجلس لتحقيق رغبات وتطلعات كافة شرائح المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة والعمل يداً بيد مع كافة أجهزة الأمانة خلال الفترة القادمة استكمالاً لما تم معالجته من قصور ومعوقات خلال الفترة السابقة.

وأكد أن ذلك يأتي بالدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وأمير ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، وتطلعاتهم لما فيه خير الوطن والمواطن وبمتابعة واهتمام ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية للقطاع البلدي والمجالس البلدية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة