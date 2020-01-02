"باز" يثمّن ثقة أعضاء "بلدي مكة" انتخابه نائباً لرئيس للمجلس

أكد أنه سيعمل مع الجميع لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين

ثمّن نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور أحمد حسن باز، ثقة ودعم أعضاء المجلس البلدي لانتخابه نائباً لرئيس المجلس، بعد التمديد للمجالس البلدية سنتين.

وتفصيلاً، قدّم "باز" شكره وتقديره لكافة الأعضاء، مؤكداً أنه سيعمل جنباً إلى جنب مع جميع الأعضاء بالمجلس لتحقيق رغبات وتطلعات كافة شرائح المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة والعمل يداً بيد مع كافة أجهزة الأمانة خلال الفترة القادمة استكمالاً لما تم معالجته من قصور ومعوقات خلال الفترة السابقة.

وأكد أن ذلك يأتي بالدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وأمير ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، وتطلعاتهم لما فيه خير الوطن والمواطن وبمتابعة واهتمام ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية للقطاع البلدي والمجالس البلدية.