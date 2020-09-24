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ليلة خضراء تجلت فيها مشاعر المحبة.. "فنون القصيم" تحتفل باليوم الوطني بفعاليات متنوعة

مشاركة متميزة من الحضور وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

احتفلت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم باليوم الوطني الـ90، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا بتنظيم الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية والوطنية التي حرصت من خلالها على إحياء قيم ومبادئ الملك المؤسس ورجاله الأوفياء -رحمهم الله- وترسيخ المعاني الوطنية، وتعزيز الهوية السعودية في نفوس المواطنين والمقيمين، وذلك بمقر الجمعية في بريدة.

واستهلت فعالياتها بالنشيد الوطني واستعراض ألوان الفلكلور الشعبي والنشيد الوطني، كما اطلع الجميع على معرض للفن التشكيلي لعرض 90 لوحة تشكيلية من عمل أعضاء لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي يتضمن عرض 90 صورة تبرز إنجازات المملكة من النهضة والتطور، ونماذج مخطوطات لأنواع الخط العربي.

وتجلت مشاعر المحبة والانتماء لهذه البلاد المباركة من خلال مشاعر الفرح والمشاركة الفاعلة من الحضور، إذ زينت الإضاءات الخضراء والأعلام والصور الوطنية والرسومات التشكيلية مبنى الجمعية بمدينة بريدة التي احتضنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة، في ليلة وطنية زفت الجمعية فيها للوطن وقيادته وشعبه التهنئة بهذه المناسبة المجيدة.

ويأتي احتفاء الجمعية في إطار حرصها على مشاركة كل القطاعات بالمنطقة بالاحتفال باليوم الوطني، تعبيراً عن مشاعر الاعتزاز بمعاني توحيد البلاد وقيم الولاء، وتأكيداً على الوفاء للدولة وقيادتها الحكيمة، والاحتفاء بالمنجزات التي حققتها منذ توحيدها ومساعيها المتواصلة لبناء دولة رائدة في كل المجالات من خلال هذه المناسبة الوطنية للتعبير عن عطاء ومنجزات وطننا الغالي، والإعادة إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم الذي وحد فيه جلالة الملك عبدالعزيز ورجاله الأوفياء شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وتكامل، وما قدمه الأجداد من عمل وتضحيات في سبيل المحافظة على الوطن وتعرفة الأجيال التالية بقيمة الوطن الكبير وامتداده وإنجازاته.

اليوم الوطني

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ليلة خضراء تجلت فيها مشاعر المحبة.. "فنون القصيم" تحتفل باليوم الوطني بفعاليات متنوعة
سبق

احتفلت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم باليوم الوطني الـ90، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا بتنظيم الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية والوطنية التي حرصت من خلالها على إحياء قيم ومبادئ الملك المؤسس ورجاله الأوفياء -رحمهم الله- وترسيخ المعاني الوطنية، وتعزيز الهوية السعودية في نفوس المواطنين والمقيمين، وذلك بمقر الجمعية في بريدة.

واستهلت فعالياتها بالنشيد الوطني واستعراض ألوان الفلكلور الشعبي والنشيد الوطني، كما اطلع الجميع على معرض للفن التشكيلي لعرض 90 لوحة تشكيلية من عمل أعضاء لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي يتضمن عرض 90 صورة تبرز إنجازات المملكة من النهضة والتطور، ونماذج مخطوطات لأنواع الخط العربي.

وتجلت مشاعر المحبة والانتماء لهذه البلاد المباركة من خلال مشاعر الفرح والمشاركة الفاعلة من الحضور، إذ زينت الإضاءات الخضراء والأعلام والصور الوطنية والرسومات التشكيلية مبنى الجمعية بمدينة بريدة التي احتضنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة، في ليلة وطنية زفت الجمعية فيها للوطن وقيادته وشعبه التهنئة بهذه المناسبة المجيدة.

ويأتي احتفاء الجمعية في إطار حرصها على مشاركة كل القطاعات بالمنطقة بالاحتفال باليوم الوطني، تعبيراً عن مشاعر الاعتزاز بمعاني توحيد البلاد وقيم الولاء، وتأكيداً على الوفاء للدولة وقيادتها الحكيمة، والاحتفاء بالمنجزات التي حققتها منذ توحيدها ومساعيها المتواصلة لبناء دولة رائدة في كل المجالات من خلال هذه المناسبة الوطنية للتعبير عن عطاء ومنجزات وطننا الغالي، والإعادة إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم الذي وحد فيه جلالة الملك عبدالعزيز ورجاله الأوفياء شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وتكامل، وما قدمه الأجداد من عمل وتضحيات في سبيل المحافظة على الوطن وتعرفة الأجيال التالية بقيمة الوطن الكبير وامتداده وإنجازاته.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
09:44 PM

ليلة خضراء تجلت فيها مشاعر المحبة.. "فنون القصيم" تحتفل باليوم الوطني بفعاليات متنوعة

مشاركة متميزة من الحضور وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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احتفلت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم باليوم الوطني الـ90، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا بتنظيم الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية والوطنية التي حرصت من خلالها على إحياء قيم ومبادئ الملك المؤسس ورجاله الأوفياء -رحمهم الله- وترسيخ المعاني الوطنية، وتعزيز الهوية السعودية في نفوس المواطنين والمقيمين، وذلك بمقر الجمعية في بريدة.

واستهلت فعالياتها بالنشيد الوطني واستعراض ألوان الفلكلور الشعبي والنشيد الوطني، كما اطلع الجميع على معرض للفن التشكيلي لعرض 90 لوحة تشكيلية من عمل أعضاء لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي يتضمن عرض 90 صورة تبرز إنجازات المملكة من النهضة والتطور، ونماذج مخطوطات لأنواع الخط العربي.

وتجلت مشاعر المحبة والانتماء لهذه البلاد المباركة من خلال مشاعر الفرح والمشاركة الفاعلة من الحضور، إذ زينت الإضاءات الخضراء والأعلام والصور الوطنية والرسومات التشكيلية مبنى الجمعية بمدينة بريدة التي احتضنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة، في ليلة وطنية زفت الجمعية فيها للوطن وقيادته وشعبه التهنئة بهذه المناسبة المجيدة.

ويأتي احتفاء الجمعية في إطار حرصها على مشاركة كل القطاعات بالمنطقة بالاحتفال باليوم الوطني، تعبيراً عن مشاعر الاعتزاز بمعاني توحيد البلاد وقيم الولاء، وتأكيداً على الوفاء للدولة وقيادتها الحكيمة، والاحتفاء بالمنجزات التي حققتها منذ توحيدها ومساعيها المتواصلة لبناء دولة رائدة في كل المجالات من خلال هذه المناسبة الوطنية للتعبير عن عطاء ومنجزات وطننا الغالي، والإعادة إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم الذي وحد فيه جلالة الملك عبدالعزيز ورجاله الأوفياء شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وتكامل، وما قدمه الأجداد من عمل وتضحيات في سبيل المحافظة على الوطن وتعرفة الأجيال التالية بقيمة الوطن الكبير وامتداده وإنجازاته.

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