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ارتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" في أمريكا إلى 12

11 بواشنطن وحالة في كاليفورنيا

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس الخميس، إلى 12 عندما أبلغت مقاطعة كينج في واشنطن عن أحدث الوفيات.

ومن بين الوفيات، شهدت واشنطن 11 حالة، بينما وقعت حالة في كاليفورنيا.

وكانت معظم حالات الإصابة التي رُصدت في واشنطن مرتبطة بتفشٍ في منشأة تقدم الرعاية للمرضى المسنين في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل، بينها ست حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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ارتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" في أمريكا إلى 12
سبق

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس الخميس، إلى 12 عندما أبلغت مقاطعة كينج في واشنطن عن أحدث الوفيات.

ومن بين الوفيات، شهدت واشنطن 11 حالة، بينما وقعت حالة في كاليفورنيا.

وكانت معظم حالات الإصابة التي رُصدت في واشنطن مرتبطة بتفشٍ في منشأة تقدم الرعاية للمرضى المسنين في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل، بينها ست حالات وفاة.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
01:29 PM

ارتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" في أمريكا إلى 12

11 بواشنطن وحالة في كاليفورنيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس الخميس، إلى 12 عندما أبلغت مقاطعة كينج في واشنطن عن أحدث الوفيات.

ومن بين الوفيات، شهدت واشنطن 11 حالة، بينما وقعت حالة في كاليفورنيا.

وكانت معظم حالات الإصابة التي رُصدت في واشنطن مرتبطة بتفشٍ في منشأة تقدم الرعاية للمرضى المسنين في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل، بينها ست حالات وفاة.

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