النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير جازان: دعم القيادة للتعليم ساهم في نجاحه خلال أزمة كورونا

خلال لقائه بمدير عام الإدارة العامة بالمنطقة

أكد أَمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أن ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده من دعم ورعاية واهتمام بالتعليم بمنطقة جازان وجميع مناطق وطننا العزيز، وكل ما يخدم الأجيال ويسهم في تحقيق رؤية المملكة في استثمار طاقات شبابها وإبداعاتهم.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال لقائه بمدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي بجهود تعليم جازان وما يقوم به من أعمال ومهام لخدمة أبناء وبنات المنطقة في المجال التربوي والتعليمي.

وتسلم في مستهل اللقاء التقرير الخاص بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام التعليم عن تجربة الإدارة في التعليم عن بعد والمهام والأعمال التي قامت بها الإدارة في المجال التوعوي بفايروس كورونا، وغيرها من الأعمال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الخطة عبر بث العديد من الرسائل التوعوية والمبادرات الصحية وتسخير منصات التواصل الاجتماعي بتعليم جازان لخدمة المجتمع.

واطلع نائب أمير منطقة جازان على خطة الإدارة والاستعدادات التي قامت بها للعام الدراسي القادم، وما حققه طلاب وطالبات المدارس التابعة للإدارة من ميداليات في مسابقتي الكانجارو الدولية والرسم والتصوير التشكيلي على مستوى المملكة، وجاهزية "16" مشروعًا جديدا نفذت بأكثر من (121) مليون ريال للاستفادة منها في خدمة (7658) طالبًا وطالبة .

من جانبه أكد مدير عام تعليم جازان حرص الجميع على تقديم كل ما يحقق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر بالمملكة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير جازان: دعم القيادة للتعليم ساهم في نجاحه خلال أزمة كورونا
سبق

أكد أَمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أن ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده من دعم ورعاية واهتمام بالتعليم بمنطقة جازان وجميع مناطق وطننا العزيز، وكل ما يخدم الأجيال ويسهم في تحقيق رؤية المملكة في استثمار طاقات شبابها وإبداعاتهم.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال لقائه بمدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي بجهود تعليم جازان وما يقوم به من أعمال ومهام لخدمة أبناء وبنات المنطقة في المجال التربوي والتعليمي.

وتسلم في مستهل اللقاء التقرير الخاص بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام التعليم عن تجربة الإدارة في التعليم عن بعد والمهام والأعمال التي قامت بها الإدارة في المجال التوعوي بفايروس كورونا، وغيرها من الأعمال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الخطة عبر بث العديد من الرسائل التوعوية والمبادرات الصحية وتسخير منصات التواصل الاجتماعي بتعليم جازان لخدمة المجتمع.

واطلع نائب أمير منطقة جازان على خطة الإدارة والاستعدادات التي قامت بها للعام الدراسي القادم، وما حققه طلاب وطالبات المدارس التابعة للإدارة من ميداليات في مسابقتي الكانجارو الدولية والرسم والتصوير التشكيلي على مستوى المملكة، وجاهزية "16" مشروعًا جديدا نفذت بأكثر من (121) مليون ريال للاستفادة منها في خدمة (7658) طالبًا وطالبة .

من جانبه أكد مدير عام تعليم جازان حرص الجميع على تقديم كل ما يحقق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر بالمملكة.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
04:11 PM

نائب أمير جازان: دعم القيادة للتعليم ساهم في نجاحه خلال أزمة كورونا

خلال لقائه بمدير عام الإدارة العامة بالمنطقة

A A A
فهد كاملي - جازان
0
845

أكد أَمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أن ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده من دعم ورعاية واهتمام بالتعليم بمنطقة جازان وجميع مناطق وطننا العزيز، وكل ما يخدم الأجيال ويسهم في تحقيق رؤية المملكة في استثمار طاقات شبابها وإبداعاتهم.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال لقائه بمدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي بجهود تعليم جازان وما يقوم به من أعمال ومهام لخدمة أبناء وبنات المنطقة في المجال التربوي والتعليمي.

وتسلم في مستهل اللقاء التقرير الخاص بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام التعليم عن تجربة الإدارة في التعليم عن بعد والمهام والأعمال التي قامت بها الإدارة في المجال التوعوي بفايروس كورونا، وغيرها من الأعمال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الخطة عبر بث العديد من الرسائل التوعوية والمبادرات الصحية وتسخير منصات التواصل الاجتماعي بتعليم جازان لخدمة المجتمع.

واطلع نائب أمير منطقة جازان على خطة الإدارة والاستعدادات التي قامت بها للعام الدراسي القادم، وما حققه طلاب وطالبات المدارس التابعة للإدارة من ميداليات في مسابقتي الكانجارو الدولية والرسم والتصوير التشكيلي على مستوى المملكة، وجاهزية "16" مشروعًا جديدا نفذت بأكثر من (121) مليون ريال للاستفادة منها في خدمة (7658) طالبًا وطالبة .

من جانبه أكد مدير عام تعليم جازان حرص الجميع على تقديم كل ما يحقق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر بالمملكة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,391
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,691

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة