بدء القبول الإلكتروني للبكالوريوس والدبلوم بجامعة نجران

يستمر حتى 28 من الشهر الجاري.. بعد الاطلاع على الشروط

بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، اليوم، القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم؛ حيث يستمرّ القبول حتى 28 من الشهر الجاري.

ودعت العمادة الراغبين إلى التسجيل والاطلاع على شروط القبول مراجعة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://dadr.nu.edu.sa/94.