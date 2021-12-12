جراحة مُعقدة ووقت قياسي.. استئصال 28 ورمًا ليفيًّا لأربعينية بمكة "صورة"

أجراها فريق طبي مختص بـ"حراء العام" بعد مراجعات استمرت عامًا ونصفًا

نجح فريق طبي بمستشفى حراء العام، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في استئصال ٢٨ ورمًا ليفيًّا، أكبرها حجمًا يصل إلى ٨× سم تقريبًا؛ وذلك لمواطنة سعودية تبلغ من العمر 44 عامًا؛ حيث عانت من وجود نزيف رحمي خلال فترة الدورة الشهرية، بالإضافة لتأخر الحمل والإنجاب بسبب وجود الأورام الليفية في الرحم.

وأوضحت رئيسة قسم النساء والولادة بمستشفى حراء العام الدكتورة، مها مساوي، استشارية النساء والولادة، أن المريضة استمرت تُراجع عيادة النساء والولادة منذ سنة ونصف تقريبًا، تم خلالها عمل كل الفحوصات اللازمة وإخضاعها لأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I.)، وبعد هذه الفحوصات تم اكتشاف وجود أكثر من ورم ليفي تصل أبعاد أكبرها حجمًا إلى 8×6سم تقريبًا، وتم التنسيق لتنويم المريضة بعد تحضيرها لعملية استئصال الأورام الليفية؛ مشيرة إلى أن الجراحة استغرقت ساعتين فقط، وهو ما يعتبر وقتًا قياسيًّا في مثل هذه الحالات.

وأضافت أن العملية أجريت بنجاح تام ولله الحمد، موضحةً أن المريضة كانت حالتها مستقرة بعد العملية وخرجت من المستشفى بعد مرور يومين وهي بصحة جيدة ولله الحمد وقد بدأت تمارس حياتها بصورة طبيعية.

من جهة أخرى، أعرب المدير التنفيذي بمستشفى حراء، الدكتور وليد عبدالحليم بن محمد حسين، عن شكره وتقديره لكل الطاقم الطبي المعالج الذي باشر الحالة، كما أعرب عن سعادته بسلامة المريضة ولله الحمد، متمنيًا لها تمام الصحة والعافية.