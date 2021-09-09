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"فيصل بن مشعل" يكرم "حركية" لمشاركتها الفاعلة في مهرجان تين القصيم

بجناح تعريفي عن برنامج صيانة الكراسي المتحركة والنقل المتخصّص لذوي الإعاقة

كرم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود، فرع جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" في منطقة القصيم؛ لمشاركتها المتميزة والفاعلة بجناح تعريفي عن برنامج صيانة الكراسي المتحركة، والنقل المتخصص للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن المقعدين، في مهرجان تين القصيم الذي أقيم بمحافظة البدائع. وتسلم التكريم عبد الله الصالحي مدير الفرع.

وتضمنت مشاركة حركية عقد لقاءات مع مجموعة من المؤسسات الزراعية المشاركة لتقديم تسهيلات والسعي لتمكين ذوي الإعاقة من دخول سوق العمل، إضافة إلى تسجيل عددٍ من المعاقين حركيًّا للاستفادة من خدمات وبرامج الجمعية بفرع القصيم.

كما قام عدد من المسؤولين وزوار المهرجان بزيارة جناح حركية، وأبدوا إعجابهم بالخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين؛ ومن ضمنها برنامج صيانة الكراسي المتحركة وبرنامج النقل.

كما تخلّلت مشاركة حركية صيانة 15 كرسيًّا متحركًا لذوي الإعاقة، وتوفير سيارة نقل مجهزة لنقل ذوي الإعاقة الحركية، وكذلك توفير الكراسي العادية لخدمتهم.

وتأتي مشاركة حركية حرصًا منها على تثقيف زوّار المهرجان بالخدمات النوعية والبرامج الهادفة التي تقدمها للمستفيدين، والدور الاجتماعي الذي تقوم به تجاه ذوي الإعاقة الحركية، إضافة إلى صيانة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية بالمنطقة؛ حيث تسعى حركية من خلال الورشة المتنقّلة إلى تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار والخدمات المرتبطة بها "مجانًا"، من خلال التعاقد مع أحدث المشغلين لطلب خدمة صيانة الكراسي المتحركة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، وكذلك توفير فنيين متخصصين في الصيانة.

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"فيصل بن مشعل" يكرم "حركية" لمشاركتها الفاعلة في مهرجان تين القصيم
سبق

كرم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود، فرع جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" في منطقة القصيم؛ لمشاركتها المتميزة والفاعلة بجناح تعريفي عن برنامج صيانة الكراسي المتحركة، والنقل المتخصص للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن المقعدين، في مهرجان تين القصيم الذي أقيم بمحافظة البدائع. وتسلم التكريم عبد الله الصالحي مدير الفرع.

وتضمنت مشاركة حركية عقد لقاءات مع مجموعة من المؤسسات الزراعية المشاركة لتقديم تسهيلات والسعي لتمكين ذوي الإعاقة من دخول سوق العمل، إضافة إلى تسجيل عددٍ من المعاقين حركيًّا للاستفادة من خدمات وبرامج الجمعية بفرع القصيم.

كما قام عدد من المسؤولين وزوار المهرجان بزيارة جناح حركية، وأبدوا إعجابهم بالخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين؛ ومن ضمنها برنامج صيانة الكراسي المتحركة وبرنامج النقل.

كما تخلّلت مشاركة حركية صيانة 15 كرسيًّا متحركًا لذوي الإعاقة، وتوفير سيارة نقل مجهزة لنقل ذوي الإعاقة الحركية، وكذلك توفير الكراسي العادية لخدمتهم.

وتأتي مشاركة حركية حرصًا منها على تثقيف زوّار المهرجان بالخدمات النوعية والبرامج الهادفة التي تقدمها للمستفيدين، والدور الاجتماعي الذي تقوم به تجاه ذوي الإعاقة الحركية، إضافة إلى صيانة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية بالمنطقة؛ حيث تسعى حركية من خلال الورشة المتنقّلة إلى تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار والخدمات المرتبطة بها "مجانًا"، من خلال التعاقد مع أحدث المشغلين لطلب خدمة صيانة الكراسي المتحركة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، وكذلك توفير فنيين متخصصين في الصيانة.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
05:14 PM

"فيصل بن مشعل" يكرم "حركية" لمشاركتها الفاعلة في مهرجان تين القصيم

بجناح تعريفي عن برنامج صيانة الكراسي المتحركة والنقل المتخصّص لذوي الإعاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود، فرع جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" في منطقة القصيم؛ لمشاركتها المتميزة والفاعلة بجناح تعريفي عن برنامج صيانة الكراسي المتحركة، والنقل المتخصص للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن المقعدين، في مهرجان تين القصيم الذي أقيم بمحافظة البدائع. وتسلم التكريم عبد الله الصالحي مدير الفرع.

وتضمنت مشاركة حركية عقد لقاءات مع مجموعة من المؤسسات الزراعية المشاركة لتقديم تسهيلات والسعي لتمكين ذوي الإعاقة من دخول سوق العمل، إضافة إلى تسجيل عددٍ من المعاقين حركيًّا للاستفادة من خدمات وبرامج الجمعية بفرع القصيم.

كما قام عدد من المسؤولين وزوار المهرجان بزيارة جناح حركية، وأبدوا إعجابهم بالخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين؛ ومن ضمنها برنامج صيانة الكراسي المتحركة وبرنامج النقل.

كما تخلّلت مشاركة حركية صيانة 15 كرسيًّا متحركًا لذوي الإعاقة، وتوفير سيارة نقل مجهزة لنقل ذوي الإعاقة الحركية، وكذلك توفير الكراسي العادية لخدمتهم.

وتأتي مشاركة حركية حرصًا منها على تثقيف زوّار المهرجان بالخدمات النوعية والبرامج الهادفة التي تقدمها للمستفيدين، والدور الاجتماعي الذي تقوم به تجاه ذوي الإعاقة الحركية، إضافة إلى صيانة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية بالمنطقة؛ حيث تسعى حركية من خلال الورشة المتنقّلة إلى تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار والخدمات المرتبطة بها "مجانًا"، من خلال التعاقد مع أحدث المشغلين لطلب خدمة صيانة الكراسي المتحركة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، وكذلك توفير فنيين متخصصين في الصيانة.

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