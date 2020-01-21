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وزير الخدمة المدنية: التعديل الجديد للمادة الـ25 إضافة مهمة أتاحت ممكنات جديدة للاستقطاب لما هو قائم الآن

رفع شكره للقيادة الرشيدة بعد الموافقة على تعديل المادة

رفع وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة الـ(٢٥) من نظام الخدمة المدنية بما يجيز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف.

وقال الحمدان : إن هذا التعديل يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

وأضاف وزير الخدمة المدنية: التعديل يتيح للجهات الحكومية وسائل استقطاب متنوعة، تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة في منظومة الأعمال، وفي الوقت ذاته تحافظ على مرتكزات أساسية لعملية الاستقطاب، تتمثل في الجدارة في الاختيار، وإتاحة الفرصة لجميع طالبي العمل المؤهلين، وضمان حقوق كل من الموظف والجهة الحكومية؛ إذ سيكون التعاقد محكومًا بقواعد نظامية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وأُطر العمل التنظيمية للائحة، التي اشتملت على الأحكام المتعلقة بتنظيم الاستقطاب، وأحكام أخرى تضمن حقوق الموظف ومزاياه المالية، وما يطرأ على خدمته من أحكام، وحقوقه التعاقدية على نحو يماثل في معظم الجوانب ما يتمتع به الموظف المعيَّن وفق العلاقة اللائحية.

وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية أتاحت صورًا متعددة للتعاقد على الوظيفة العامة من خلال التعاقد بدوام كامل، أو التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزئي)، أو التعاقد المؤقت. وكل نوع من هذه الأنواع يلبي متطلبات قائمة لدى مختلف الجهات، وينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ذات العلاقة بأداء الأعمال.

وزارة الخدمة المدنية وزير الخدمة المدنية عبدالله الحمدان تعديل المادة الـ(٢٥) من نظام الخدمة المدنية التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف

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وزير الخدمة المدنية: التعديل الجديد للمادة الـ25 إضافة مهمة أتاحت ممكنات جديدة للاستقطاب لما هو قائم الآن
سبق

رفع وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة الـ(٢٥) من نظام الخدمة المدنية بما يجيز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف.

وقال الحمدان : إن هذا التعديل يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

وأضاف وزير الخدمة المدنية: التعديل يتيح للجهات الحكومية وسائل استقطاب متنوعة، تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة في منظومة الأعمال، وفي الوقت ذاته تحافظ على مرتكزات أساسية لعملية الاستقطاب، تتمثل في الجدارة في الاختيار، وإتاحة الفرصة لجميع طالبي العمل المؤهلين، وضمان حقوق كل من الموظف والجهة الحكومية؛ إذ سيكون التعاقد محكومًا بقواعد نظامية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وأُطر العمل التنظيمية للائحة، التي اشتملت على الأحكام المتعلقة بتنظيم الاستقطاب، وأحكام أخرى تضمن حقوق الموظف ومزاياه المالية، وما يطرأ على خدمته من أحكام، وحقوقه التعاقدية على نحو يماثل في معظم الجوانب ما يتمتع به الموظف المعيَّن وفق العلاقة اللائحية.

وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية أتاحت صورًا متعددة للتعاقد على الوظيفة العامة من خلال التعاقد بدوام كامل، أو التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزئي)، أو التعاقد المؤقت. وكل نوع من هذه الأنواع يلبي متطلبات قائمة لدى مختلف الجهات، وينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ذات العلاقة بأداء الأعمال.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
11:48 PM

وزير الخدمة المدنية: التعديل الجديد للمادة الـ25 إضافة مهمة أتاحت ممكنات جديدة للاستقطاب لما هو قائم الآن

رفع شكره للقيادة الرشيدة بعد الموافقة على تعديل المادة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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رفع وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة الـ(٢٥) من نظام الخدمة المدنية بما يجيز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف.

وقال الحمدان : إن هذا التعديل يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

وأضاف وزير الخدمة المدنية: التعديل يتيح للجهات الحكومية وسائل استقطاب متنوعة، تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة في منظومة الأعمال، وفي الوقت ذاته تحافظ على مرتكزات أساسية لعملية الاستقطاب، تتمثل في الجدارة في الاختيار، وإتاحة الفرصة لجميع طالبي العمل المؤهلين، وضمان حقوق كل من الموظف والجهة الحكومية؛ إذ سيكون التعاقد محكومًا بقواعد نظامية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وأُطر العمل التنظيمية للائحة، التي اشتملت على الأحكام المتعلقة بتنظيم الاستقطاب، وأحكام أخرى تضمن حقوق الموظف ومزاياه المالية، وما يطرأ على خدمته من أحكام، وحقوقه التعاقدية على نحو يماثل في معظم الجوانب ما يتمتع به الموظف المعيَّن وفق العلاقة اللائحية.

وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية أتاحت صورًا متعددة للتعاقد على الوظيفة العامة من خلال التعاقد بدوام كامل، أو التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزئي)، أو التعاقد المؤقت. وكل نوع من هذه الأنواع يلبي متطلبات قائمة لدى مختلف الجهات، وينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ذات العلاقة بأداء الأعمال.

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